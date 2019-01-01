Во Франции умерла знаменитая актриса Анна Карина

Звезда кино скончалась в возрасте 79 лет.

Во Франции в возрасте 79 лет скончалась актриса Анна Карина. Причиной смерти звезды “новой волны“ французского кино стало онкологическое заболевание, сообщает AFP.

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Анна Карина родилась в 1940 году в Копенгагене, затем переехала в Париж. В 14 лет она начала карьеру певицы в кабаре, выступала в коммерческих радиопрограммах и снималась в короткометражных фильмах.

В 1961 году она вышла замуж за известного режиссера Жана-Люка Годара, снялась в его фильмах, а шесть лет спустя их брак распался. Всего Анна выходила замуж четыре раза.

Также она снималась в картинах “Китайская рулетка“, “Правда о Чарли“, “Посторонний и Маг“, “Альфавиль“, играла в театральных пьесах и писала книги.

Накануне стало известно, что умерла солистка группы “Roxette“ Мари Фредрикссон.

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