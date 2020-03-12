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Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда"

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Звезду Голливуда папарацци сфотографировали на прогулке с кубинской актрисой Ани де Армас.

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с
Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда"
instagram.com/benaffleck.jpg

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На днях Сеть облетело сообщение, что голливудский актер Бен Аффлек, который на так давно лечился от алкозависимости, закрутил бурный роман с обаятельной  “девушки Джеймса Бонда“ - кубинской актрисой Ани де Армас. А теперь в Сеть попали явные доказательства отношений парочки - папарацци засняли их во время прогулки по пляжу в Коста-Рика.

47-летний Бен и 31-летняя Ана обнимались и дурачились, а также фотографировали друг друга.

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с
Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда"
instagram.com/europaplustv

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с
Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда"
instagram.com/europaplustv

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с
Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда"
instagram.com/europaplustv

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с
Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда"
instagram.com/europaplustv

По этому поводу журналисты расспросили подругу экс-пассии актера Дженнифер Гарнер, которая поддерживает с ним дружеские отношения. Инсайдер отметила, что Гардер рада за Бена и не вмешивается в его личную жизнь.

Когда дело касается отношений Бена с кем-то, отношение Джен к этому бывает разным на каждом из этапов развития этих отношений. Если ему хорошо и весело - она ​​абсолютно спокойна. Она не вмешивается в это. - рассказала инсайдер.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер.

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Теги: Бен Аффлек, романы заезд, девушка Бонда
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.03.2020, 15:57
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гость
Ляхи и пузо у нее как у взрослой 45-летней тетки...
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