Звезду Голливуда папарацци сфотографировали на прогулке с кубинской актрисой Ани де Армас.

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда" instagram.com/benaffleck.jpg

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На днях Сеть облетело сообщение, что голливудский актер Бен Аффлек, который на так давно лечился от алкозависимости, закрутил бурный роман с обаятельной “девушки Джеймса Бонда“ - кубинской актрисой Ани де Армас. А теперь в Сеть попали явные доказательства отношений парочки - папарацци засняли их во время прогулки по пляжу в Коста-Рика.

47-летний Бен и 31-летняя Ана обнимались и дурачились, а также фотографировали друг друга.

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда" instagram.com/europaplustv

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда" instagram.com/europaplustv

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда" instagram.com/europaplustv

Новая пара: Бена Аффлека застали на пляже с "девушкой Бонда" instagram.com/europaplustv

По этому поводу журналисты расспросили подругу экс-пассии актера Дженнифер Гарнер, которая поддерживает с ним дружеские отношения. Инсайдер отметила, что Гардер рада за Бена и не вмешивается в его личную жизнь.

Когда дело касается отношений Бена с кем-то, отношение Джен к этому бывает разным на каждом из этапов развития этих отношений. Если ему хорошо и весело - она ​​абсолютно спокойна. Она не вмешивается в это. - рассказала инсайдер.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер.

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