Сэм Асгари выставил коллаж из двух фото - и его перемена впечатляет.

Очень изменился: Бойфренд Бритни Спирс показал, как выглядел до романа со звездой instagram.com/samasghari

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Молодой бойфренд американской певицы Бритни Спирс, 26-летний фитнес-тренер Сэм Асгари,который постоянно сопровождает свою звездную подругу, удивил Сеть архивным фото. В Инстаграм парень выставил два коллажа из двух снимков - до и после активных занятий фитнесом. На первых фото нынешний тренер выглядит гораздо полнее, и похоже, что у парня был лишний вес.

Оглядываясь назад, вижу, что многое поменялось. Один факт, о котором никто не говорит – это когда кто-то выглядит хорошо, ему не нужно прилагать усилий, чтобы быть привлекательным для друзей, противоположного пола или вообще людей. Но если у вас есть лишний вес, как у меня на фото слева, вам понадобится немало потрудиться, – написал Сэм.

Очень изменился: Бойфренд Бритни Спирс показал, как выглядел до романа со звездой instagram.com/samasghari

Очень изменился: Бойфренд Бритни Спирс показал, как выглядел до романа со звездой instagram.com/samasghari

Читай также: Бритни Спирс показала, как сломала ногу во время танца - видео

Стоит отметить, что об отношениях Бритни Спирс с Сэмом стали поговаривать с лета 2019. В июле звезда развеяла все сомнения, выйдя с юным бойфрендом в свет - пара засветилась на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде“. Сейчас Сэм регулярно появляется в интернет-публикациях звезды - будь то прогулка, поездка или занятия йогой на воздухе.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс получила травму ноги.

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