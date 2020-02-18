Голливудский актер Бен Аффлек признался, почему распался его брак с Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек заявил, что сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Getty Images

Американский актер, режиссер и продюсер Бен Аффлек впервые откровенно рассказал о причинах расставания с актрисой Дженнифер Гарнер спустя три года после разрыва.

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В откровенном интервью изданию The New York Times, 47-летний артист заявил, что развод считает самой большой ошибкой своей жизни. Кроме того, Бен отметил, что брак распался не только из-за его злоупотребления с алкоголем, но и из-за проблем в общении с супругой.

“Я выпивал в нормальных количествах на протяжении длительного времени. Но, когда мой брак стал разваливаться, я начал пить больше и больше. Это было в 2015-2016 годах. Мое пьянство породило большие проблемы в семье“, - заявил Аффлек.

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После развода Бен и Дженнифер сохранили дружеские отношения. Гарнер поддерживала экс-мужа, лично возила его в реабилитационную клинику. Кроме того, бывшие супруги часто вместе отмечают праздники со своими тремя детьми.

Бен Аффлек заявил, что сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Getty Images

Ранее сообщалось, что Бена Аффлека заметили пьяным в маске-черепе.

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