Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем

Известная телеведущая замужем уже 18 лет.

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Маша Ефросинина, которая замужем за Тимуром Хромаевым уже 18 лет, поделилась с поклонниками романтической историей их знакомства. Звездная пара вместе записала видео, которое было опубликовано на канале Ефросининой в YouTube.

Однажды Маша вместе с подружкой Викой прогуливалась по набережной. У обеих девушек на тот момент были драматические отношения, которые закончились. Ефросинину жестоко обманул мужчина, которому она доверяла. Подруги страдали из-за разбитых сердец.

Страдания тогда для нас означали выпивать, гулять, не особо за собой следить, много кушать и обсуждать мужчин. Тогда мне было 23 года, и я имела пиковый вес для себя. Мы с Викой пошли за сигаретами, – рассказала ведущая.

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Позже Вика рассказала о парне из ее школы, который пользовался невероятной популярностью среди девушек, но сам никем не интересовался.

Вдруг у Вики меняется выражение лица, она останавливается, смотрит на кого-то и говорит: “Так вот же он, идет на встречу! Это он, только что о нем рассказывала“. Я увидела перед собой двухметрового викинга, широкого в плечах, который шел уверенной походкой. Он был первым, кто смотрел на меня не как на знаменитую девочку из “Подъема“, а с большим интересом, – вспомнила Маша.

Уже через три недели после первой встречи у Маши и Тимура состоялось первое свидание и завязались отношения.

Ранее Маша Ефросинина резко высказалась об украинцах, не соблюдающих карантин.

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