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Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем

Комментариев: 6
Известная телеведущая замужем уже 18 лет.
Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем
Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем
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Маша Ефросинина, которая замужем за Тимуром Хромаевым уже 18 лет, поделилась с поклонниками романтической историей их знакомства. Звездная пара вместе записала видео, которое было опубликовано на канале Ефросининой в YouTube.

Однажды Маша вместе с подружкой Викой прогуливалась по набережной. У обеих девушек на тот момент были драматические отношения, которые закончились. Ефросинину жестоко обманул мужчина, которому она доверяла. Подруги страдали из-за разбитых сердец.

Страдания тогда для нас означали выпивать, гулять, не особо за собой следить, много кушать и обсуждать мужчин. Тогда мне было 23 года, и я имела пиковый вес для себя. Мы с Викой пошли за сигаретами, – рассказала ведущая.

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Позже Вика рассказала о парне из ее школы, который пользовался невероятной популярностью среди девушек, но сам никем не интересовался.

Вдруг у Вики меняется выражение лица, она останавливается, смотрит на кого-то и говорит: “Так вот же он, идет на встречу! Это он, только что о нем рассказывала“. Я увидела перед собой двухметрового викинга, широкого в плечах, который шел уверенной походкой. Он был первым, кто смотрел на меня не как на знаменитую девочку из “Подъема“, а с большим интересом, – вспомнила Маша.

Уже через три недели после первой встречи у Маши и Тимура состоялось первое свидание и завязались отношения.

Ранее Маша Ефросинина резко высказалась об украинцах, не соблюдающих карантин.

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Теги: Маша Ефросинина, отношения, ведущая
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  05.04.2020, 15:59
Оценка:  0
гость
Они педики!
гость  (аноним)  05.04.2020, 08:37
Оценка:  -1
гость
Она не может уйти от него, потому что если он расскажет, какие предметы он ей в очко засовывал, то Маша обосрётся.
гость  (аноним)  05.04.2020, 00:53
Оценка:  -1
гость
У него были красивые кучерявые пейсы и он громко пукнул, она его увидела и сразу влюбилась и лизала ему пейсатые яички ..
гость  (аноним)  04.04.2020, 23:43
Оценка:  -1
гость
Машя, йоб..а..нн..аая аффса, ж..и..д..а..м нада убыт украинсафф окала 20 милъйонафф. Ти са сфаим махилникам фоткаисса.
гость  (аноним)  04.04.2020, 23:08
Оценка:  -1
гость
У кацапов сегодня е...б...а..н..у...л...о стояк подъезда дома. Это хорошая весть , но мало.
гость  (аноним)  04.04.2020, 23:06
Оценка:  -1
гость
Тут ж..и..д..ы всю стану е...б..у..т раком, а эта про свою п..и...з..д..у.
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