Маша Ефросинина резко высказалась об украинцах, не соблюдающих карантин

Ведущая опубликовала гневный пост, в котором заявила, что эпидемия коронавируса в Украине может затянуться на несколько лет.

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина прокомментировала ситуацию с быстрым распространением коронавируса в Украине.

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На своей странице в Инстаграм артистка возмутилась поступками многих своих подписчиков. Звезда резко высказалась об украинцах, которые засыпали ее гневными комментариями после фото с пикника на даче.

“Вы толпами сегодня сидите в лесах и парках на шашлыках... Но при этом пересчитываете количество вилок и ножей на моем фото, чтобы обвинить в том, что я не соблюдаю карантин, находясь на собственной даче, и в полисаднике с семьей делаю барбекю...“, - написала Ефросинина.

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Также ведущая заявила, что многие украинцы не хотят оставаться дома во время карантина, поэтому количество зараженных COVID-19 растет. И при этом эти же люди говорят, что государство ничего не делает для народа. Маша уверена, что с таким отношением к своему здоровью и здоровью близких, украинцам придется бороться с эпидемией коронавируса.

“Вы звоните доктору, если у вас температура, поскольку вы начхали на самоизоляцию, положили х... на круглосуточные призывы от МОЗ, Президента и всех публичных людей Украины ОСТАВАТЬСЯ дома... Но при этом орёте, что государство ни хрена для своего народа не делает, и медицина у нас в жопе.... А доктора-то уже начали заражаться десятками! Ещё больше увольняются... Количество больных растёт стремительнее самых пессимистических прогнозов... Вы упрекаете меня и всех, кто помогает и призывает помогать, в том, что мы жлобы и попрошайки, а сами не можете, мать вашу, затянуть пояса на три долбанных недели, чтобы самим не помереть, родителей не потерять, детей своих же родных не позаражать... и не дать стране впасть в коллапс от массовой трагедии, и в экономический паралич на долгие годы!!! Что ж, люди! Продолжайте в том же духе, посидим пару лет на карантине, ведь, похоже, “быть в жопе“ и плакаться - это более понятное и привычное состояние для многих...“, - резко высказалась знаменитость.

Напомним, ранее Маша Ефросинина встретилась с женщиной, сделавшей лицо, как у нее.

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