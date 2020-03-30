Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маша Ефросинина резко высказалась об украинцах, не соблюдающих карантин

Комментариев: 4
Ведущая опубликовала гневный пост, в котором заявила, что эпидемия коронавируса в Украине может затянуться на несколько лет.
Маша Ефросинина резко высказалась об украинцах, не соблюдающих карантин
Маша Ефросинина резко высказалась об украинцах, не соблюдающих карантин
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина прокомментировала ситуацию с быстрым распространением коронавируса в Украине.

Читай также: “Хроники карантина“: Ефросинина покорила Сеть уморительным коллажем

На своей странице в Инстаграм артистка возмутилась поступками многих своих подписчиков. Звезда резко высказалась об украинцах, которые засыпали ее гневными комментариями после фото с пикника на даче.

“Вы толпами сегодня сидите в лесах и парках на шашлыках... Но при этом пересчитываете количество вилок и ножей на моем фото, чтобы обвинить в том, что я не соблюдаю карантин, находясь на собственной даче, и в полисаднике с семьей делаю барбекю...“, - написала Ефросинина.

Читай также: Мода на карантине: ТОП-10 “домашних” образов из кино

Также ведущая заявила, что многие украинцы не хотят оставаться дома во время карантина, поэтому количество зараженных COVID-19 растет. И при этом эти же люди говорят, что государство ничего не делает для народа. Маша уверена, что с таким отношением к своему здоровью и здоровью близких, украинцам придется бороться с эпидемией коронавируса.

“Вы звоните доктору, если у вас температура, поскольку вы начхали на самоизоляцию, положили х... на круглосуточные призывы от МОЗ, Президента и всех публичных людей Украины ОСТАВАТЬСЯ дома... Но при этом орёте, что государство ни хрена для своего народа не делает, и медицина у нас в жопе.... А доктора-то уже начали заражаться десятками! Ещё больше увольняются... Количество больных растёт стремительнее самых пессимистических прогнозов... Вы упрекаете меня и всех, кто помогает и призывает помогать, в том, что мы жлобы и попрошайки, а сами не можете, мать вашу, затянуть пояса на три долбанных недели, чтобы самим не помереть, родителей не потерять, детей своих же родных не позаражать... и не дать стране впасть в коллапс от массовой трагедии, и в экономический паралич на долгие годы!!! Что ж, люди! Продолжайте в том же духе, посидим пару лет на карантине, ведь, похоже, “быть в жопе“ и плакаться - это более понятное и привычное состояние для многих...“, - резко высказалась знаменитость.

Напомним, ранее Маша Ефросинина встретилась с женщиной, сделавшей лицо, как у нее.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.03.2020, 17:37
Оценка:  0
гость
МАШУНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  30.03.2020, 17:33
Оценка:  0
гость
В первые дни карантина она шарилась по паркам и постила фотки с лавочек парков, а сейчас?
Michael2811    30.03.2020, 17:23
Оценка:  +2
Michael2811
!000%Правда !!!
гость  (аноним)  30.03.2020, 17:16
Оценка:  0
гость
Ефросинькина - главный расносчик короны, сам видел, как она ссала на чужом участке за сараем!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь