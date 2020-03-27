Слушай музыкальную новинку от Alekseev и Ирины Дубцовой - свежий хит "Один из нас".

"Один из нас": Alekseev записал трек с Ириной Дубцовой - видео instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский исполнитель Alekseev (Никита Алексеев) впервые в карьере записал дуэтную композицию. Артист презентовал совместный трек с российской певицей Ириной Дубцовой.

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Премьера композиции, которая получила название “Один из нас“, состоялась в пятницу, 27 марта, на официальном ютуб-канале Alekseev. Отмечается, что инициатором создания дуэтной песни стала Ирина. Именно Дубцова предложила украинскому певцу творческое сотрудничество.

“Мы много экспериментировали с вокальными партиями и темпоритмом самой композиции. Приятно, что Ирина, как автор, не побоялась изменений и полностью доверилась нам. Это говорит о том, что она за музыкальность и творческий подход. Для меня это был первый опыт работы над дуэтной студийной композицией, и я очень рад нашему результату“, прокомментировал Alekseev.

Напомним, ранее певец ALEKSEEV прокомментировал свои отношения с солисткой “ВИА Гры“.

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