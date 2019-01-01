ALEKSEEV познакомился с мамой своей возлюбленной Ульяны Синецкой.

ALEKSEEV признался, что уже думает о свадьбе с Ульяной Синецкой instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский исполнитель ALEKSEEV и его возлюбленная, солистка группы “ВИА Гра“ Ульяна Синецкая впервые вместе появились на мероприятии. Пара посетила церемонию награждения премии M1 Music Awards.

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Кроме того, в интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“ влюбленные заинтриговали неожиданным признанием о предстоящей свадьбе. Так, ALEKSEEV рассказал, что думает о женитьбе. Однако предложение руки и сердца Ульяне еще не сделал. Но зато артист уже успел познакомится с потенциальной тещей.

“Я знаю маму Ульяны, мы познакомились недавно. Я приехал к любимой домой и мы пообщались. С кулинарной точки зрения тоже отдыхал на полную, потому что для меня приготовили очень много блюд. Это любовь с первого взгляда“, – поделился исполнитель.

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Ульяна Синецкая также заявила, что обсуждала свою личную жизнь с продюсером “ВИА Гры“ Константином Меладзе. Певица призналась, что продюсер поддерживает ее союз с ALEKSEEV.

“На самом деле Константин только поддерживает наш союз. Он за настоящую любовь, потому что для творческого человека очень важно быть любимой или наоборот – страдать. В моем случае у нас все прекрасно, я очень люблю Никиту“, – поделилась звезда.

Ранее сообщалось, что ALEKSEEV сменил амплуа и полюбил шансон.

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