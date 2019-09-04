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Певец ALEKSEEV прокомментировал свои отношения с солисткой "ВИА Гры"

Комментариев: 1
ALEKSEEV признался, какие у него отношения с Ульяной Синецкой.
Певец ALEKSEEV прокомментировал свои отношения с солисткой "ВИА Гры"
Певец ALEKSEEV прокомментировал свои отношения с солисткой "ВИА Гры"
instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ прокомментировал информацию об отношениях с одной из участниц “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой.

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В начале апреля все украинские СМИ запестрели заголовками: “Алексеев встречается с виагрянкой Ульяной Синецкой“. По словам певца, с солисткой популярной девичьей группы они знакомы несколько лет.

“Я считаю, что все идет своим чередом, и не стоит торопить события, мы общаемся с Ульяной, и она мне очень нравится. Если мы говорим о таком чувстве, как любовь, то о нем лучше молчать“, - говорит “Зірковому шляху“ певец.

На вопрос, свободно ли его сердце, ALEKSEEV, заявил следующее:

“Мое сердце всегда свободно для новых встреч со своей публикой, мое сердце всегда свободно для того, чтобы писать новую музыку. И конечно же, мое сердце всегда готово любить“, - рассказал певец на канале “Украина“.

Ранее ALEKSEEV рассказал, что думает о своих хейтерах.

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Теги: ALEKSEEV, Ульяна Синецкая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.09.2019, 17:50
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гость
Ну, тампонами делятся, ругают мужиков за любовь к анальному сексу, кремы для лечения задницы обсуждают - обычные женские сплетни.
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