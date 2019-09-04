Певец ALEKSEEV прокомментировал свои отношения с солисткой "ВИА Гры"

ALEKSEEV признался, какие у него отношения с Ульяной Синецкой.

Украинский певец ALEKSEEV в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ прокомментировал информацию об отношениях с одной из участниц “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой.

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В начале апреля все украинские СМИ запестрели заголовками: “Алексеев встречается с виагрянкой Ульяной Синецкой“. По словам певца, с солисткой популярной девичьей группы они знакомы несколько лет.

“Я считаю, что все идет своим чередом, и не стоит торопить события, мы общаемся с Ульяной, и она мне очень нравится. Если мы говорим о таком чувстве, как любовь, то о нем лучше молчать“, - говорит “Зірковому шляху“ певец.

На вопрос, свободно ли его сердце, ALEKSEEV, заявил следующее:

“Мое сердце всегда свободно для новых встреч со своей публикой, мое сердце всегда свободно для того, чтобы писать новую музыку. И конечно же, мое сердце всегда готово любить“, - рассказал певец на канале “Украина“.

Ранее ALEKSEEV рассказал, что думает о своих хейтерах.