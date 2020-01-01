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Вместо "Евровидения 2020": Организаторы конкурса хотят провести альтернативное шоу

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Создатели песенного конкурса рассматривают возможность проведения развлекательного шоу с участниками "Евровидения 2020".
Вместо "Евровидения 2020": Организаторы конкурса хотят провести альтернативное шоу
Вместо "Евровидения 2020": Организаторы конкурса хотят провести альтернативное шоу
eurovision.tv

Европейский вещательный союз начал изучать возможность создания альтернативного шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

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Организаторы заявили, что хотели бы создать программу, в которой бы приняли участие все конкурсанты “Евровидения 2020“. Однако в шоу не будет соревнования между участниками с разных стран. По словам создателей “Евровидения“, такой проект должен объединить и развлечь аудиторию Европы в период пандемии COVID-19.

“EBU и его члены в настоящее время изучают альтернативную программу, а не соревнование, чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены с помощью этого шоу на наших онлайн-платформах в ближайшие месяцы почтить песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020“, - говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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