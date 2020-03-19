"Обещаю": Ани Лорак порадовала фанов новым клипом - видео

Ани Лорак сняла клип на еще один трек из альбома "За мечтой".

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новой видеоработой. Артистка выпустила клип на песню “Обещаю“. Премьера ролика состоялась в четверг, 19 марта, на ютуб-канале Лорак.

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Композиция “Обещаю“ вошла в 16-й альбом певицы “За мечтой“. Режиссером выступил Радислав Лукин. В клипе на свежий трек 41-летняя Ани Лорак в одном из отелей предается воспоминаниям о возлюбленном.

Напомним, ранее Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа “Я бы летала“.

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