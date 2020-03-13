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Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери

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София появилась на видео в разноцветном наряде с цветными волосами - в стилистике мульта о Троллях.

Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери
Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая недавно презентовала яркий клип на песню “Я бы летала“, похвасталась талантами 8-летней дочери Софии. В Инстаграм звезда выставила фото и видео с презентации мультфильма Тролли. Мировой тур, на которой засветилась вместе с дочкой.

Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери
Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери
instagram.com/anilorak/

Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери
Харизматичная артистка: Лорак показала яркое выступление подросшей дочери
instagram.com/anilorak/

В кадре София, одетая в яркий наряд в стилистике мульта, исполняет движения восточного танца и позирует на камеру. Образ дополняют разноцветные волосы девочки и имитация ушек на голове. Юная знаменитость ведет себя раскованно и широко улыбается.

В Инстаграм  Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка.
Dressed by @sashakimofficial.
#троллимировойтур, - подписала публикацию Лорак.

Напомним, что дочку Софию Лорак родила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым развелась в январе 2019-го.

Ранее мы писали, что Ани Лорак очаровала новой прической.

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Теги: ани лорак, дети звезд, Тролли
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Источник: IVONА bigmir)net

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