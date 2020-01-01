Артистка выставила фото, на котором хороша видна ее новая прическа с челкой.

Очень идет: Ани Лорак расхвалили в Сети за новый образ instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая часто экспериментирует с образами, собрала в Сети комплименты своей новой прическе. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором хорошо видна челка, которую Лорак сделала не так давно - эта деталь несколько изменила ее облик. В кадре артистка стоит напротив зеркала в светлом плаще со шнуровкой на рукавах и приподнимает рукой волосы. Образ дополнил легкий макияж ближе к натуральному.

Хорошего, тёплого вечера.., - подписала фото артистка.

Очень идет: Ани Лорак расхвалили в Сети за новый образ instagram.com/anilorak

Подписчики в комментариях отметили, что сделать челку - было отличным решением, чтобы освежить образ звезды, а также подчеркнули красоту Лорак и ее элегантный аутфит.

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