"Евровидение 2020": Как GO_A отреагировали на прогнозы букмекеров

На данным момент Украина занимает 24 место в рейтинге стран-участниц "Евровидения 2020" по прогнозам букмекеров.

Победители Нацотбора на “Евровидение 2020“, участники группы GO_A высказались о неутешительных прогнозах букмекеров. В рейтинге стран-участниц песенного конкурса в Роттердаме Украина пока что занимает 24 место.

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Во время интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ солистка коллектива Катя Павленко заявила, что прогнозы букмекеров сейчас не имеют никакого значение так, как до самого конкурса еще два месяца. По словам артистки все станет ясно только после первых репетиций полуфиналов.

Кроме того, вокалистка GO_A вспомнила, что в финале Нацотбора букмекеры также ставили группу на последнее место.

“В финале нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 000. Поэтому, мне кажется, то что пишут букмекеры не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций “Евровидения“. Мы сейчас на это вообще не обращаем внимания, мы готовимся, ведь у нас есть миссия – мы хотим, чтобы впервые на “Евровидении“ прозвучала песня на украинском языке“, – призналась Павленко.

Напомним, ранее GO_A выпустили обновленную версию песни “Соловей“.

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