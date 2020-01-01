"Евровидение 2020": GO_A выпустили обновленную версию песни "Соловей"

Узнайте, как теперь звучит конкурсная песня представителей Украины на "Евровидении 2020".

Победители украинского нацотбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“ группа GO_A изменила конкурсную песню “Соловей“. В Сети появилась обновленная версия трека.

Читай также: Победитель Нацотбора 2020: Текст и перевод песни представителя Украины на “Евровидении“

Так, в Роттердаме композиция “Соловей“ зазвучит с более спокойной аранжировкой, чем в первом варианте. Отмечается, что над новой версией песни представителей Украины на “Евровидении 2020“ работала команда музыкального продюсера Нацотбора Руслана Квинты.

Обновленная версия песни “Соловей“:

Первый вариант трека “Соловей“:

Ранее сообщалось, что британский блогер перепел песню GO_A “Соловей“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​