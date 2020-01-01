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"Евровидение 2020": GO_A выпустили обновленную версию песни "Соловей"

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Узнайте, как теперь звучит конкурсная песня представителей Украины на "Евровидении 2020".
"Евровидение 2020": GO_A выпустили обновленную версию песни "Соловей"
"Евровидение 2020": GO_A выпустили обновленную версию песни "Соловей"
instagram.com/go_a_band

Победители украинского нацотбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“ группа GO_A изменила конкурсную песню “Соловей“. В Сети появилась обновленная версия трека.

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Так, в Роттердаме композиция “Соловей“ зазвучит с более спокойной аранжировкой, чем в первом варианте. Отмечается, что над новой версией песни представителей Украины на “Евровидении 2020“ работала команда музыкального продюсера Нацотбора Руслана Квинты.

Обновленная версия песни “Соловей“:

Первый вариант трека “Соловей“:

Ранее сообщалось, что британский блогер перепел песню GO_A “Соловей“.

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Теги: Евровидение 2020, Go_A
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Источник: Ivona bigmir)net

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