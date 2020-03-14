Украинские звезды снялись для информационной компании МОЗ: фото

Потап и Маша Ефросинина рассказали, как противодействовать коронавирусу.

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Звезды украинского шоу-бизнеса снялись в информационном ролике против COVID-19. Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина и другие рассказали, как противодействовать коронавирусу. Так, знаменитости своим примером призывают придерживаться простых правил, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя.

Дмитрий Шуров обрабатывает руки спиртосодержащим антисептиком, а Michelle Andrade протирает экран своего мобильного антисептическими влажными салфетками. Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.

Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе! - отмечается в видео.

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