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Украинские звезды снялись для информационной компании МОЗ: фото

Комментариев: 2
Потап и Маша Ефросинина рассказали, как противодействовать коронавирусу.
Потап
Потап
МОЗ

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Звезды украинского шоу-бизнеса снялись в информационном ролике против COVID-19. Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина и другие рассказали, как противодействовать коронавирусу. Так, знаменитости своим примером призывают придерживаться простых правил, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя.

Дмитрий Шуров обрабатывает руки спиртосодержащим антисептиком, а Michelle Andrade протирает экран своего мобильного антисептическими влажными салфетками. Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.

Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе! - отмечается в видео. 

 

Ранее мы писали, что Хайди Клум переживает, что заразилась коронавирусом.

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Теги: карантин, коронавирус, звезды шоу-бизнеса, Маша Ефросинина, Потап, Jaerry Heil, Дмитрий Шуров
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Комментариев (2)
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atos    14.03.2020, 14:13
Оценка:  0
atos
Очень важный ролик, держите нас в курсе
pусский  (аноним)  14.03.2020, 12:54
Оценка:  -1
pусский
А мне насрать на этот вирус! У нас есть Путин, с ним мы победим коронавирус, как победили террористов, коммунистов и либерастов! Много кого победил Путин, про это сразу не расскажешь, но коронавирусу пиздeц, бля буду!
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