Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хайди Клум переживает, что заразилась коронавирусом

Комментариев: 1
Модель пожаловалась на недуг в Инстаграм.
Хайди Клум
Хайди Клум
ivona)bigmir.net

Читай также: Звездная психолог Холоденко поделилась новостями о коронавирусе в США

Хайди Клум, которая показала архивное обнаженное фото, могла заболеть на коронавирус. В своем Инстаграм знаменитая модель рассказала, что у нее лихорадка и кашель, однако определить болезнь она не может.

Об этом 46-летняя Хайди рассказала в социальной сети. По словам модели, ей стало плохо перед началом съемок нового сезона шоу America’s Got Talent. Она решила остаться дома, чтобы не заражать коллег.

Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом, —пожаловалась модель на диагностику в Калифорнии.

Instagram

 

Ранее Потап перечислил основные правила, как уберечься от коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Хайди Клум, модель, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.03.2020, 16:52
Оценка:  0
гость
Без макияжа это пизdeц.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь