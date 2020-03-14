Хайди Клум переживает, что заразилась коронавирусом

Модель пожаловалась на недуг в Инстаграм.

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Хайди Клум, которая показала архивное обнаженное фото, могла заболеть на коронавирус. В своем Инстаграм знаменитая модель рассказала, что у нее лихорадка и кашель, однако определить болезнь она не может.

Об этом 46-летняя Хайди рассказала в социальной сети. По словам модели, ей стало плохо перед началом съемок нового сезона шоу America’s Got Talent. Она решила остаться дома, чтобы не заражать коллег.

Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом, —пожаловалась модель на диагностику в Калифорнии.

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