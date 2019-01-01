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Хайди Клум показала обнаженное фото 25-летней давности

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Модель Хайди Клум показала, как выглядела в 20 лет.
Хайди Клум показала обнаженное фото 25-летней давности
Хайди Клум показала обнаженное фото 25-летней давности
instagram.com/heidiklum

Известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум взбудоражила Сеть архивными фотографиями. Звезда показала откровенными фото 25-летней давности.

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На своей странице в Instagram Хайди обнародовала несколько снимков, на которых она запечатлена обнаженной. На первом фото модель позирует в очень коротком белом топе.

А на втором кадре Клум оголила свои ягодицы в мини-платье черного цвета. Судя по подписи к фото, пикантные кадры были сделаны, когда Хайди было 20 лет.

Хайди Клум
Хайди Клум
скриншот

Хайди Клум
Хайди Клум
скриншот

Напомним, ранее Хайди Клум решила взять фамилию мужа через два месяца после свадьбы.

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Теги: Хайди Клум
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Источник: Ivonа bigmir)net

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