Хайди Клум показала обнаженное фото 25-летней давности

Модель Хайди Клум показала, как выглядела в 20 лет.

Известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум взбудоражила Сеть архивными фотографиями. Звезда показала откровенными фото 25-летней давности.

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На своей странице в Instagram Хайди обнародовала несколько снимков, на которых она запечатлена обнаженной. На первом фото модель позирует в очень коротком белом топе.

А на втором кадре Клум оголила свои ягодицы в мини-платье черного цвета. Судя по подписи к фото, пикантные кадры были сделаны, когда Хайди было 20 лет.

Хайди Клум скриншот

Хайди Клум скриншот

Напомним, ранее Хайди Клум решила взять фамилию мужа через два месяца после свадьбы.

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