Продюсер отметил, что главное - это не бояться и подчеркнул, что ни в коем случае нельзя буллить нездоровых людей.

Советы звезд: Потап перечислил основные правила, как уберечься от коронавируса instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко отреагировал на панику в Сети, вызванную введением в Украине карантина как превентивную меру распространения китайского коронавируса. В Инстаграм Потап написал эмоциональный пост, в котором призвал украинцев не бояться и планомерно придерживаться мер предосторожности.

Коронавирус - это новая разновидность ОРВИ, которую активно исследуют.

Но один человек болеет от вируса, а десять - от страха.

Это вызов для человечества! Мы можем его принять, и решить проблему вместе.

Мир уже работает над вакциной.

Позаботься о себе, чтобы оставаться здоровым, - написал рэпер.

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Также Потапенко перечислил обязательные правила, которые лучше взять на заметку. чтобы не заболеть. Отдельно рэпер акцентировал на том, что ни в коем случае нельзя буллить больных людей:

Совет звезд:

Чаще обрабатывай антисептиком на основе спирта экран телефона, а также руки - каждый раз после использования бумажных денег

Сейчас бесконтактные способы оплаты - самое то!

Старайся избегать скопления людей

Так, сейчас не время для массовых мероприятий, но не огорчайся - это временно. вскоре оторвемся Относись с пониманием к карантинных мероприятий, ограничений и самоизоляции!

Мы всегда побеждали все, когда помогали друг другу.

Нет - буллинг больных и дискриминации!

Нет - слухам и панике!

ДА - информации из надежных источников!

Наш иммунитет от вируса - это полноценное питание, физическая активность, здоровый сон и хорошее настроение.

Береги себя, людей вокруг и наш мир. # Коронавирус # ПТП, - написал Потап.

Советы звезд: Потап перечислил основные правила, как уберечься от коронавируса instagram.com/realpotap

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