Советы звезд: Потап перечислил основные правила, как уберечься от коронавируса
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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко отреагировал на панику в Сети, вызванную введением в Украине карантина как превентивную меру распространения китайского коронавируса. В Инстаграм Потап написал эмоциональный пост, в котором призвал украинцев не бояться и планомерно придерживаться мер предосторожности.
Коронавирус - это новая разновидность ОРВИ, которую активно исследуют.
Но один человек болеет от вируса, а десять - от страха.
Это вызов для человечества! Мы можем его принять, и решить проблему вместе.
Мир уже работает над вакциной.
Позаботься о себе, чтобы оставаться здоровым, - написал рэпер.
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Также Потапенко перечислил обязательные правила, которые лучше взять на заметку. чтобы не заболеть. Отдельно рэпер акцентировал на том, что ни в коем случае нельзя буллить больных людей:
Совет звезд:
Чаще обрабатывай антисептиком на основе спирта экран телефона, а также руки - каждый раз после использования бумажных денег
Сейчас бесконтактные способы оплаты - самое то!
Старайся избегать скопления людей
Так, сейчас не время для массовых мероприятий, но не огорчайся - это временно. вскоре оторвемся
Относись с пониманием к карантинных мероприятий, ограничений и самоизоляции!
Мы всегда побеждали все, когда помогали друг другу.
Нет - буллинг больных и дискриминации!
Нет - слухам и панике!
ДА - информации из надежных источников!
Наш иммунитет от вируса - это полноценное питание, физическая активность, здоровый сон и хорошее настроение.
Береги себя, людей вокруг и наш мир. # Коронавирус # ПТП, - написал Потап.
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