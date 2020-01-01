Психолог записала видео в одном из американских аэропортов и рассказала, как эпидемия коронавируса отразилась на жизни в США.

Звездная психолог Холоденко поделилась новостями о коронавирусе в США instagram.com/kholodenkon

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Звездная психолог Наталья Холоденко рассказала, как в Америке реагируют на эпидемию коронавируса. Наталья сняла видео в одном из американских аэропортов, из которого вылетала домой в Украину. Ролик появился в Телеграм-канале телеведущей Соломии Витвицкой.

В кадре Холоденко показала почти опустевший терминал аэропорта и непривычно свободные стойки регистрации пассажиров, отметив, что американцы в массе своей воздерживаются от перелетов. Однако Наталья отметила, что не заметила особой паники у населения - хотя жители США запасаются некоторыми продуктами в супермаркетах и соблюдают меры предосторожности.

Почти все теперь не сидят в офисах - сотрудники Facebook, google, Apple переведены на дистанционную работу. Американцы запасаются продуктами питания и средствами гигиены - особенно популярны туалетная бумага, вода и яйца, - сказала психолог. - Тут в Америке все время акцентируют на гигиене - многие носят на сумках дезинфектор в виде геля и каждые полчаса протирают руки. Многие рестораны, кафе и библиотеки работают. Всем предлагаю не нагружать свои мозги негативными новостями, чтобы не снижать иммунитет стрессом, - призвала Холоденко и выразила надежду, что все закончится хорошо.

Холоденко записала видео в аэропорту в США 0:00 / 04:17

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