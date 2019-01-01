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В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Первая подтвержденная смерть, вызванная коронавирусом COVID-19, зафиксирована в Украине 13 марта.
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
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В МОЗ подтвердили, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.

Как сказано в сообщение МОЗ, женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом.

Все, с кем контактировала умершая находятся под наблюдением врачей. 

Напомним, что 71-летняя женщина вернулась из Польши 1 марта, затем она была в гостях у родственников во Львове. А потом отправилась домой, в Радомышль. 3 марта женщина почувствовала себя плохо, но к медикам не стала обращаться. Ее госпитализировали 12 марта, у женщины обнаружили воспаление легких. 

Ранее мы писали, где в Киеве можно сдать тест на коронавирус.

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Теги: коронавирус, новости, здоровье
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