Артистка посоветовала юным подписчикам не расслабляться во время карантина, а проводить время максимально эффективно.

Буду развлекать: Юлия Санина призналась, чем займет сына на карантине instagram.com/the_hardkiss

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Популярная украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss призналась, чем планирует заняться во время карантина, который объявили в Украине из-за китайского коронавируса. В Инстаграм артистка написала пост, в котором призвала украинских школьников и студентов не тратить время карантина попусту, а готовиться к ЗНО и заниматься саморазвитием. По поводу своего 5-летнего сына - артистка отметила, что накупила ему книг, раскрасок и настольных и игр - и намерена активно с ним заниматься.

Ну что, студентики мои и школьнички, сидим дома, залипаем в Instagram?) нееет!) Готовимся к ЗНО, сессии, гуляем в лесу под аудиокниги, изучаем полезные подкасты (делимся здесь в комментариях, моим любимым остается @masterclass), убираем дома наконец-то!) И не нервничаем, все будет хорошо, прорвемся💋а я что... накупила книг, раскрасок и настольных игр , чтоб занять малыша на карантине (сделаю вам обзор игр, если хотите). Ну и собираюсь выполнять свою прямую обязанность артиста - творить и развлекать вас (пока онлайн)💋 будьте здоровы!

обняла🤗, - написала Юлия.

Буду развлекать: Юлия Санина призналась, чем займет сына на карантине instagram.com/the_hardkiss

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