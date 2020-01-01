"Горячие мамочки": Как зрелые красавицы соблазняли молодых парней

5 марта в Украине состоялась премьера французской комедии "Горячие мамочки".

5 марта в украинских кинотеатрах стартовала отвязная французская комедия про зрелых мамочек и молодых юношей - “Горячие мамочки“.

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Сесиль (Виржини Ледуайен), Соня (Мари-Жозе Кроз) и Элиз (Аксель Лафон) - три подруги детства. У одной из них есть дом на Лазурном Берегу, который в скором времени будет выставлен на продажу. У женщин есть всего несколько дней на то, чтобы подготовить жилье к торгам и забрать оттуда все личные вещи.

Для этого подружки берут отпуск и отправляются на побережье. Но предстоящие хлопоты оборачиваются интересным неожиданным летним приключением: они встречают трех молодых парней. Молодые люди пытаются обратить на себя внимание трех зрелых, ярких и свободных красавиц и соблазнить их. А те, в свою очередь, готовясь к игре, начинают все больше осознавать свои силы, опыт и смелость. Эти отношения ломают все стереотипы и запреты.

Интересные факты:

Виржини Ледуайен вернулась в комедийные актрисы спустя десять лет после “Зануды“ (2008).

Комедию “Горячие мамочки“ сняла французская актриса Аксель Лафон. Для нее это – режиссерский дебют.

“Горячие мамочки“ в украинском прокате с 5 марта!

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