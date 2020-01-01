The Guardian представило список самых ожидаемых семейных фильмов 2020 года.

Эксперты назвали самые ожидаемые семейные фильмы 2020 pinterest.com

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В новом 2020 году выйдут яркие и ожидаемые картины именитых режиссеров - и их премьеру уже с нетерпением ждут во всем мире. Большим сегментом в этом сладком “пироге“ кинопродукции станут ленты для семейного просмотра. Британское издание The Guardian составило список самых ожидаемых семейных картин 2020, передает The Babel.

“Ведьмы“ - 15 октября

Фильм по роману Роальда Даля “Ведьмы“, опубликованный в 1973 году. Главный герой - мальчик 8-ми лет, который после смерти родителей живет с бабушкой и с детства впитывает ее рассказы о ведьмах. Однажды они вдвоем едут на отдых именно в ту местность, где, по рассказам, должен состояться шабаш. Сможет ли ребенок спасти человечество от магической силы колдуний? Режиссер фильма - Роберт Земекис. В главных ролях - Энн Хэтэуэй и Анна Дэвлин.

“Мулан“ - 26 марта

Фильм - экранизация классического мультфильма Disney. Главная героиня Мулан - старшая дочь китайского воина. Когда на Китай надвигаются захватчики с Севера - она вместо отца вступает в ряды армии, выдавая себя за мужчину. Мулан даже не подозревает о том, какую роль она сыграет в этой войне и в периоде истории Китая.

“Вперед“ - 5 марта

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Мультфильм от студии Pixar в жанре городское фэнтези. Герои картины - волшебные существа - эльфы, тролли, кентавры, которые стали жить “обычной“ жизнью. Они ходят на работу, коротают унылые вечера перед телеком и периодически сетуют на то, что из мира совершенно исчезло волшебство. Однако, двое братьев эльфов все-таки сталкиваются с магией - их мама отдает им подарок отца - волшебный посох. С помощью магического предмета сыновья возвращают своего отца на одни сутки - и отправляются с ним в необычное путешествие, чтобы узнать, куда все-таки подевалась магия из их мира.

“Секретный сад“ - 16 апреля

Фильм по роману Фрэнсиса Бёрнетта. Главная героиня - маленькая девочка Мэри, которая осталась без родителей и переехала жить к своему дяде Арчибальду в Великобританию. Мэри обращает внимание, что огромный сад около дома дяди - хранит в себе какие-то тайны. Девочка вместе с новым другом решает разгадать загадку сада.

“Круиз по джунглям“ - 23 июля

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В начале 20 века группа отчаянных искателей приключений отправляется в путешествие по амазонским джунглям. Их цель - найти легендарное дерево, которое способно исцелять людей. В погоне за мечтой авантюристы встретятся со множеством опасностей и попадут в весьма неоднозначные но яркие ситуации. Фильм вдохновлен масштабным аттракционом Диснейленда, который имитирует круиз по рекам Южной Америки и Африки. В главных ролях - Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

“Удивительное путешествие доктора Дулиттла“ - 9 января

Фильм - продолжение истории об эксцентричном ветеринаре Джон Дулиттл, который понимает язык животных. 7 лет назад доктор потерял свою жену и теперь уединенно живет в своем поместье, подпуская к себе лишь экзотических зверей. Но все меняется, когда ветеринар узнает о болезни юной королевы - чтобы найти лекарство Дулиттл отправляется в полное приключений путешествие. В роли Дулиттла выступит Роберт Дауни младший. Также в фильме снялись Антонио Бандерас и Майкл Шин.

“Душа“ - 19 июня

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Мультфильм Pixar, которое рассказывает об учителе музыки, теряющем свою душу. Его душа попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы. Там душа героя знакомится с юной душой по имени 22.

“Артемис Фаул“ - 29 мая

Красивое фэнтези, в котором оживет целый мир фантастических существ - гномов, эльфов, пикси, лепреконов и других обитателей сказки. Они живут подальше от человеческих глаз - под поверхностью земной коры, и их существование так и осталось бы мирным и тайным, если бы не одно но. Юный наследник криминальных гениев Артемис Фаул решил выкрыть сказочный мир, более того, - он построил хитрый план, как ограбить его жителей.

“Миньоны: Становление Гру“ — 2 июля

Продолжение истории о Фелониусе Грю. На этот раз он становится суперзлодеем, миньоны ему в этом помогают. Посмотрим, удастся ли миньонам придумать новые шутки и "фишечки", чтобы все так же очаровывать публику.

“Уходить“ — 24 января

Новый фэнтезийный драматический фильм с Анджелиной Джоли и Дэвидем Ойелоу. В центре сюжета - небезызвестные брат и сестра. Это Питер, до того, как он отправился в Нетландию, и Алиса - до того, как она попала в Страну чудес. После смерти их старшего брата Алиса и Питер пытаются отвлечь родителей от горя - и это приводит их в яркий мир фантазий.

“Губка Боб в бегах“ — 4 июня

Губка Боб и Патрик отправляются в опасное путешествие на поиски пропавшего питомца - улитки Гэри. Они попадают в затерянный город Атлантик-Сити - обитель развлечений и порока. Сможет ли дружба выстоять и помочь побороть неприятности, которые подстерегают харизматичных героев?

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