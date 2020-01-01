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"Евровидение 2020": От группы Little Big ушел менеджер

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Андрей Орехов покинул группу Little Big после объявления об участии в "Евровидении 2020".
"Евровидение 2020": От группы Little Big ушел менеджер
"Евровидение 2020": От группы Little Big ушел менеджер
facebook.com/littlebigbandofficial

Менеджер представителя России на “Евровидении 2020“, популярной рэйв-группы Little Big Андрей Орехов объявил, что прекращает сотрудничество с коллективом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Кроме того, Орехов дал комментарий Telegram-каналу “Антиглянец“, в котором заявил, что путь группы начал расходиться с его представлениями о том, чем он хочет заниматься.

“Я принял такое решение, потому что лично для меня путь группы начал расходиться с моими представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ, я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу“, - поделился Андрей.

От группы Little Big ушел менеджер
От группы Little Big ушел менеджер
Скриншот

Напомним, о том, что Little Big представит Россию на песенном конкурсе “Евровидение 2020“, стало известно вечером, 2 марта.

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Теги: Евровидение 2020, Little Big
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Источник: Ivona bigmir)net

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