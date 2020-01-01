"Огромная ответственность": Солист Little Big прокомментировал участие в "Евровидении 2020"

Рэйв-группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

В понедельник, 2 марта, Первый канал официально объявил представителя России на песенном конкурсе “Евровидение 2020“. В Роттердам поедет известная рэйв-группа Little Big.

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Лидер музыкального коллектива Илья Прусикин в эфире программы “Время“ прокомментировал участие в “Евровидении“. Артист отметил, что группа чувствует большую ответственность так, как будет представлять целую страну.

“Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. И поначалу мы радовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это прям событие для любой группы планетарного масштаба “, - признался Прусикин.

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Кроме того, лидер Little Big поделился деталями создания конкурсной песни, которую коллектив планирует представит до конца марта.

“Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем - вы будете удивлены“, - заявил исполнитель.

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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