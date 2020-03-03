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"Евровидение 2020": Little Big представит Россию на песенном конкурсе

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Группа Little Big объявила о своем участии в "Евровидении 2020".
"Евровидение 2020": Little Big представит Россию на песенном конкурсе
"Евровидение 2020": Little Big представит Россию на песенном конкурсе
instagram.com/littlebigband

В четверг, 26 февраля, в Сети появилась информация, что представителем России на “Евровидении 2020“ станет певец, родом из Запорожья, Александр Панайотов. Однако, уже на следующий день сам артист опроверг эту новость.

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А в понедельник, 2 марта, лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил в эфире программы “Время“ на Первом канале, что он и его коллектив примут участие в “Евровидении 2020“. Конкурсную песню музыканты представят до конца марта.

“Раз выпал шанс, то мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь, что будет“, - прокомментировал Прусикин.

Отметим, что на официальном сайте песенного конкурса подтвердили, что именно группа Little Big выступит от России на “Евровидении 2020“ в Роттердаме, Нидерланды.

Слушайте самый известный хит группы Little Big - “SKIBIDI“:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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Теги: Евровидение 2020, Little Big
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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БРОКЕР2020    03.03.2020, 10:26
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БРОКЕР2020
шо за пид0ры?
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