Оля Цибульская поделилась секретами похудения

Певица скинула 12 кг.

Читай также: Оля Цибульская назвала минусы популярности

Оля Цибульская впервые рассказала, как ей удалось похудеть, и какие упражнения держат ее в тонусе. Напомним, что накануне певица похвасталась новой прической.

Так, в интервью для ТСН Цибульская призналась, что ее вес совсем недавно составлял 68 кг.

Максимальный вес был 68. В кадре - все 10. Телевизор добавляет нам лет, и веса. Самый частый комплимент от фанов: “В жизни вы не такая полная как на экране“. И эти слова ужасно задели. Поэтому теперь я вешу 56 кг и телевизором меня не испортить, - говорит Оля.

Скинуть 12 кг ей удалось с помощью питания и занятий. Главными правилами Оля Цибульская также поделилась с поклонниками:

1. Я ни при каких условиях не ем и не пью после 19:00. Даже воду. Даже после выступления. Даже просекко после премьеры песни “Prosecco”.

2. Так люблю картошку, что не могу. Но себя люблю больше. Поэтому “Любовь-яд“ - это теперь краткое описание моих отношений с этим прекрасным продуктом. Отказалась полностью.

3. Интересный лайфхак: оказывается, для лучшего пищеварения и заметного эффекта в салаты лучше добавлять не супердиетическое детокс невесомое масло, а сметану! Не на волосы, как маску, и не на тело как пилинг. А просто реально в пищу.

4. Монодень - это когда завтрак, обед и ужин - один продукт. У меня они два раза в неделю. Обычно это сырая тыква, овощное рагу или творог. Так я экономлю силы организму и калории, а себе – время и фантазию на что-то значительно интереснее (смеется – прим.ред)

5. Льняное и кунжутное семя утром – это не просто красивая легенда веганов. Оно реально работает, очищает и придает легкости. Попробуйте.

Ранее Оля Цибульская поделилась милыми фото с подросшим сыном Нестором.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​