"Быть звездой - круто?": Оля Цибульская назвала минусы популярности

Украинская исполнительница и ведущая телеканала М1 Оля Цибульская удивила подписчиков новой публикацией. Артистка посвятила новый пост всем тех, кто мечтает стать звездой шоубиза.

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На своей странице в Инстаграм Оля заявила, что быть известным человеком на самом деле не так то и легко. Певица составила список минусов публичности. Так, по словам Цибульской, знаменитости не могут себе позволить выходить в свет в повседневных нарядах, а тем более одевать одно и тоже платье дважды. Кроме того, популярность мешает общаться со знакомыми и к тому же, нужно быть осторожным с людьми, которые хотят с тобой подружиться.

Свой пост звезда сопроводила свежим кадром, где она позирует в гримерке в красном платье и с короткой стрижкой.

“Мінуси публічності: ⠀

- ти не можеш з’явитись в публічному місці в стилі #бомжкежуал навіть в єдиний вихідний після місячних гастролей. Бо в супермаркеті, поки ти обираєш туалетний папір хтось точно захоче селфі 📸

- чоловік 😈 без коментарів.⠀

- ти обережно ставишся до людей, які набиваються в друзі. Бо часто тобою цікавляться тільки тому, що ти живеш в телевізорі 📺🌹⠀

- ти не можеш спокійно зустрічатись з знайомими з дитинства, бо тебе постійно розпитують чи правда що той з тим, той гей, а інша німфоманка 🔞⠀

- ти не можеш псіханути і підстригтися, коли хочеться або змінити колір волосся. Бо ви зробили фотосет для релізу нової пісні, який люди побачать за місяць і картинка в реальності і на фото має збігатись 🙌🔥⠀

- ти не можеш жодну з суконь вдягнути більше одного разу. Бо Артист - чудо-жарптиця, яка несе золоті гривні і мусить постійно дивувати. Тому зі сльозами прощаєшся з речами, які запали в душу 😭⠀

Ну що, досі хочеш бути зіркою?“, - написала Цибульская.