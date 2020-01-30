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"Быть звездой - круто?": Оля Цибульская назвала минусы популярности

Комментариев: 9
Украинская певица рассказала, почему сложно быть знаменитостью.
"Быть звездой - круто?": Оля Цибульская назвала минусы популярности
"Быть звездой - круто?": Оля Цибульская назвала минусы популярности
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая телеканала М1 Оля Цибульская удивила подписчиков новой публикацией. Артистка посвятила новый пост всем тех, кто мечтает стать звездой шоубиза.

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На своей странице в Инстаграм Оля заявила, что быть известным человеком на самом деле не так то и легко. Певица составила список минусов публичности. Так, по словам Цибульской, знаменитости не могут себе позволить выходить в свет в повседневных нарядах, а тем более одевать одно и тоже платье дважды. Кроме того, популярность мешает общаться со знакомыми и к тому же, нужно быть осторожным с людьми, которые хотят с тобой подружиться.

Свой пост звезда сопроводила свежим кадром, где она позирует в гримерке в красном платье и с короткой стрижкой.

“Мінуси публічності: ⠀
- ти не можеш з’явитись в публічному місці в стилі #бомжкежуал навіть в єдиний вихідний після місячних гастролей. Бо в супермаркеті, поки ти обираєш туалетний папір хтось точно захоче селфі 📸
- чоловік 😈 без коментарів.⠀
- ти обережно ставишся до людей, які набиваються в друзі. Бо часто тобою цікавляться тільки тому, що ти живеш в телевізорі 📺🌹⠀
- ти не можеш спокійно зустрічатись з знайомими з дитинства, бо тебе постійно розпитують чи правда що той з тим, той гей, а інша німфоманка 🔞⠀
- ти не можеш псіханути і підстригтися, коли хочеться або змінити колір волосся. Бо ви зробили фотосет для релізу нової пісні, який люди побачать за місяць і картинка в реальності і на фото має збігатись 🙌🔥⠀
- ти не можеш жодну з суконь вдягнути більше одного разу. Бо Артист - чудо-жарптиця, яка несе золоті гривні і мусить постійно дивувати. Тому зі сльозами прощаєшся з речами, які запали в душу 😭⠀
Ну що, досі хочеш бути зіркою?“, - написала Цибульская.

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Напомним, ранее Оля Цибульская запостила архивные фото с первой “Фабрики звезд“.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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KINGs    31.01.2020, 11:59
Оценка:  0
KINGs
Бідна Оля, співчуваю ....
гость  (аноним)  31.01.2020, 09:46
Оценка:  +4
гость
Звизда, мля, радивиловская 24 величины, 33 свежести! Куда там.
Ivanez    31.01.2020, 00:42
Оценка:  +4
Ivanez
А она откуда это знает?
гость  (аноним)  30.01.2020, 23:11
Оценка:  +4
гость
Рагулиха с обвисшими сиськами!
гость  (аноним)  30.01.2020, 19:34
Оценка:  +3
гость
шмара галицайская
гость  (аноним)  30.01.2020, 17:01
Оценка:  +3
гость
Оставайся простой старой пиздой, к тебе привыкли!
гость  (аноним)  30.01.2020, 16:55
Оценка:  +4
гость
Киано Ривз ходит в одном и том же и ничего. То нашие зазведевшие мега звезды не могут как цыбуля
гость  (аноним)  30.01.2020, 16:53
Оценка:  +4
гость
трындец проблемы...платье нельзя одеть второй раз)) а некоторые даже одного не могут себе позволить)
гость  (аноним)  30.01.2020, 16:27
Оценка:  +4
гость
Иди в кабак волай свои г.овнопесни, марамойка! И уйди с экранов навсегда, измученная популярностью ты наша
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