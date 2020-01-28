Оля Цибульская запостила архивные фото с первой "Фабрики звезд"

Певица показала снимки 13-летней давности.

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская показала подписчикам, как выглядела в начале звездной карьеры. Артистка поделилась архивными фотографиями с первого сезона проекта украинской “Фабрики звезд“.

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Отметим, что Оля стала победительницей шоу в составе дуэта “Опасные связи“ с Александром Бодянским. На своей странице в Инстаграм Цибульская опубликовала редкие фото 13-летней давности, где она позирует в компании других участников шоу.

В описании к снимках певица призналась, как психологически ей было тяжело на проекте. Однако, она смогла сама себе доказать, что может все.

“Вчора вночі одна дівчинка, яка працювала на проекті скинула фото з #Фабрики. Я плакала над ними до ранку. Все, що пережила 10 років тому ожило за секунду: ⠀⠀

- будинок під замком (з якого, на відміну від 2 і 3 частин проекту, дійсно не випускали)⠀⠀

- плітки за лаштунками: “всеодно є протеже і по чесному перемога не світить“⠀⠀

- дзвінки рідним під наглядом камер раз на день на 1 хв ⠀

- шушукання колег-дівчат: “яка вона суперниця! провінційка, що придумала ніби артистка“ ⠀⠀

- зірки з телевізора, на піснях яких ти росла за одним столом з тобою ⠀⠀

- прямі ефіри, виступи, фінальний ефір, молитва в Лаврі перед фіналом(коли психологи вже не допомагали)⠀⠀

- приз переможця в руках, сльози Батьків від гордості і перше усвідомлення: я можу все. ⠀⠀⠀⠀

Буває зовсім про це забуваю. А тут нагадали“, - поделилась Оля.

Кроме того, знаменитость рассказала, как ей удалось победить в “Фабрике звезд“.

“Мене часто питають як я перемогла. І тільки сьогодні зрозуміла: я просто змагалась сама з собою.А з учасниками-дружила з кожним по-своєму,в силу людської симпатії.Це не значить, що кращих не було. У когось був сильніший голос, в когось більше досвіду, в когось (на відміну від мене) були СІСЬКИ, але фішка в іншому. Мені дуже пощастило і вистачило сил не переставати любити глядачів і музику, а ще не чути того і тих, хто заважає вірити“, - написала артистка.

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Ранее Оля Цибульская поразила откровенным кадром в постели.

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