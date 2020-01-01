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Оля Цибульская поделилась милыми фото с подросшим сыном Нестором

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Звездная мама Оля Цибульская похваcталась новым достижением 5-летнего сына.
Оля Цибульская поделилась милыми фото с подросшим сыном Нестором
Оля Цибульская поделилась милыми фото с подросшим сыном Нестором
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская ведущая и певица Ольга Цибульская поделилась с поклонниками семейными фото. Звезда показала кадры с сыном Нестором, которому недавно исполнилось 5 лет.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала три снимка, где она и Нестор запечатлены в домашней обстановке. У обоих раскрашенные лица разноцветными красками.

В описании к кадрам Цибульская рассказала о новом достижении мальчика. Оказывается, в таком юном возрасте Нестор уже написал три песни на английском языке и даже решил посмотреть любимый мультик “Король Лев“ в оригинальной версии.

“Сьогодні Нестор - Король Лев. На прем'єру нової версії в кінотеатрі ми ходили “під прикриттям“, бо тато таку подію пропустити не міг, а ми не могли пропустити тата до преси 👄☝🏻Мультик зайшов! Ридали в шість очей. З того часу Нестор написав вже три пісні англійською і вирішив, що дозрів до перегляду мовою оригіналу“, - поделилась певица.

Оля Цибульская с сыном
Оля Цибульская с сыном
Скриншот

Оля Цибульская с сыном
Оля Цибульская с сыном
Скриншот

Оля Цибульская с сыном
Оля Цибульская с сыном
Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская запостила архивные фото с первой “Фабрики звезд“.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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