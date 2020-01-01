Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили - фото

Комментариев: 0
Василина Аполлинария показала, как выглядит ее квартира после ограбления.
Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили - фото
Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили - фото
instagram.com/vasylyna_apollinariya

Украинская актриса, исполнительница роли Екатерины Середюк в фильмах Скажене весілля“, Василина Аполлинария поделилась с подписчиками неприятной новостью. Звезда рассказала, что в Киеве ограбили ее квартиру.

Читай также: Больше 2 миллионов: MARUV сообщила, что именно украли из ее машины

Об инциденте 21-летняя артистка сообщила на своих страницах в Instagram и Facebook. По словам Василины, у нее украли макбук, ноутбук, деньги, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами и даже духи.

“Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась-я запомню навсегда. Истерика, слёзы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос “За что?!“😱Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи..а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?🥺
Хочется выбросить всё, к чему прикоснулись. Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жёсткие диски с личными архивами, даже духи, чёрт возьми и всякие мелочи“, - написала актриса.

Читай также: Певице Камалии вернули украденный телефон

Кроме того, Василина Аполлинария опубликовала несколько снимков, на которых можно увидеть, как выглядит ее квартира после ограбления.

Квартиру актрисы фильма
Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили
Скриншот

Квартиру актрисы фильма
Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили
Скриншот

Квартиру актрисы фильма
Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили
Скриншот

Квартиру актрисы фильма
Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили
Скриншот

Напомним, ранее стало известно, кто ограбил MARUV в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Василина Аполлинария, Скажене весілля, безумная свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь