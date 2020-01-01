Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили - фото
Украинская актриса, исполнительница роли Екатерины Середюк в фильмах “Скажене весілля“, Василина Аполлинария поделилась с подписчиками неприятной новостью. Звезда рассказала, что в Киеве ограбили ее квартиру.
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Об инциденте 21-летняя артистка сообщила на своих страницах в Instagram и Facebook. По словам Василины, у нее украли макбук, ноутбук, деньги, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами и даже духи.
“Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась-я запомню навсегда. Истерика, слёзы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос “За что?!“😱Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи..а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?🥺
Хочется выбросить всё, к чему прикоснулись. Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жёсткие диски с личными архивами, даже духи, чёрт возьми и всякие мелочи“, - написала актриса.
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Кроме того, Василина Аполлинария опубликовала несколько снимков, на которых можно увидеть, как выглядит ее квартира после ограбления.
Напомним, ранее стало известно, кто ограбил MARUV в Киеве.
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