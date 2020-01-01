Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили - фото

Василина Аполлинария показала, как выглядит ее квартира после ограбления.

Украинская актриса, исполнительница роли Екатерины Середюк в фильмах “Скажене весілля“, Василина Аполлинария поделилась с подписчиками неприятной новостью. Звезда рассказала, что в Киеве ограбили ее квартиру.

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Об инциденте 21-летняя артистка сообщила на своих страницах в Instagram и Facebook. По словам Василины, у нее украли макбук, ноутбук, деньги, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами и даже духи.

“Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась-я запомню навсегда. Истерика, слёзы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос “За что?!“😱Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи..а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?🥺

Хочется выбросить всё, к чему прикоснулись. Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жёсткие диски с личными архивами, даже духи, чёрт возьми и всякие мелочи“, - написала актриса.

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Кроме того, Василина Аполлинария опубликовала несколько снимков, на которых можно увидеть, как выглядит ее квартира после ограбления.

Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили Скриншот

Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили Скриншот

Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили Скриншот

Квартиру актрисы фильма "Скажене весілля" ограбили Скриншот

Напомним, ранее стало известно, кто ограбил MARUV в Киеве.

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