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Вышел второй трейлер комедии "Скажене весілля 2" - видео

Комментариев: 1
Стало известно, кто станет невестой в фильме "Скажене весілля 2".
Вышел второй трейлер комедии "Скажене весілля 2" - видео
Вышел второй трейлер комедии "Скажене весілля 2" - видео
Скриншот с видео

Совсем скоро, 25 декабря, состоится премьера продолжения нашумевшей украинской комедии 2018 года “Скажене Весілля“. А сегодня, 10 декабря, создатели фильма решили немного приоткрыть детали сюжета предстоящей картины.

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Так, на официальном YouTube-канале “Скаженого весілля 2“ появился второй официальный трейлер. В ролике показали старшую дочь Середюков Наталью, которую сыграла Екатерина Кузнецова. Именно Наталья на этот раз станет невестой. Однако Василий в очередной раз настроен сорвать свадьбу.

Посмотреть первый официальный трейлер комедии “Скажене Весілля 2“ можно здесь.

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Теги: Скажене весілля 2
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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navigator2    10.12.2019, 17:32
Оценка:  0
navigator2
кого нігер в цей частині пре?
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