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Певице Камалии вернули украденный телефон

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Артистку обокрала цыганка в столичном ТРЦ.
Певице Камалии вернули украденный телефон
instagram.com/kamaliyaofficial

Во вторник, 11 февраля, украинская исполнительница Камалия сообщила в Инстаграм, что у нее украли iPhone в столичном TРЦ Ocean Plaza. После просмотра камер видеонаблюдения вместе с полицейскими артистка узнала, что телефон из кармана вытащила цыганка.

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А сегодня, 13 февраля, Камалия рассказала подписчикам, что правоохранительным органам удалось отыскать телефон. Звезда поблагодарила работников полиции, друзей и журналистов за помощь в поиске гаджета.

“Друзья, вернулся мой телефон!! Я благодарна всем кто помогал: @national.police.ua, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и «стимулировали» поиск. Некоторые писали в комментариях, мол не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удали все данные(( Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!!“, - написала Камалия.

Инстаграм Камалии
Инстаграм Камалии
Скриншот

Напомним, ранее певица Камалия попала в Книгу рекордов Украины.

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Теги: Камалия
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Источник: Ivоna bigmir)net

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