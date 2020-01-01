Лидер группы "Антитела" раскритиковал песню победителей Нацотбора 2020

Тарас Тополя прокомментировал победную песню группы Go_A "Соловей".

Солист украинской популярной группы “Антитела“ Тарас Тополя поделился своим мнением по поводу конкурсной песни представителя Украины на “Евровидении 2020“ группы Go_A - “Solovey“.

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На своей странице в Facebook артист заявил, что композиция вызывает у него беспокойство. По словам Тараса, песня несет в себе “абсолютно чужеродную эстетику“ и является “псевдо-этно“.

Кроме того, Тополя написал, что “Соловей“ хуже “третьесортного укро-шароварного варева“. В частности, певцу не понравилась русская форма имени Иван - Ванюша. Артист признался, что не удивится, если Россия даст Украине на “Евровидении 2020“.

“Фіналіст укр. відбору на Євробачення 2020, викликає занепокоєння. Те, що нам намагаються впарити як етно... воно, насправді, не наше! Не рідне! Це гарно виконано. Це професійно. Це красиво. Але... Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика із образами у формі некромантських зіккуратів - це псевдо-етно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це - гірше. Це спроба впарити Європі паттерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину та Ванюшу - її коханого, якого мама (народ, нарІд) не хоче, але... нікуди не дінеться. Бо Ванюша всеодно ходив, ходить, і буде ходити до дівчини... Не здивуюся, якщо “Ванюша“ (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації. Дуже хочу помилятися“, - написал Тарас Тополя.

Тарас раскритиковал песню победителей Нацотбора 2020 Скриншот

Отметим, что публикация вокалиста “Антител“ собрала множество комментариев. Мнения подписчиков разделились.

Ганебний відгук... Марув значить була зовсім не чужорідною того року так по Вашому виходить? Беріть пишіть приклад і показуйте на наступному нацвідборі СВОЮ не чужорідну естетику, подивимось тоді про що заспіваєте

У фіналі об‘єктивно Go-A були найсильнішими. Інших не коментуватиму, хоча є що сказати! 🙃 Енівей, цей відбір якийсь глобально дуже симпатичний був. без особливих скандалів, з яскравою українською складовою. і це - супер гуд

Тарасе, абсолютно підтримую вашу думку! Дякую за вашу правдиву відвертість. Чесно кажучи, хотіла, щоб перемогла Круть.

Тарас Ви праві! Але Ви ще добавили професійне виконання, яке професійне? Це ж типу етно так можна було б голос показати цікавий. Образ жах! Мені подобається Ваше бачення і Ваша правда.

Зі всією повагою до Вашої праці, але дозволю собі не погодитись з думкою, яку озвучили. З такою легкістю можна провести паралелі, як мінімум у чверті творів Шевченка. Мені теж різануло вухо, але на жаль це наша правда і не всі мають судьбу, а тим більш душу Франка. Це не тільки наше минуле, а і сьогодення. При любих точках зору, гадаю в десятку влізимо))

допис більше схожий на лайно на вентиляторі))

Як це гидко з вашої сторони, так обсирати представника України. Відписуюся. Ганьба Антитілам.

Тарасе, від кого, а від вас таке читати гидко. Рівень доказовості та ґрунтовності = 0. Правильно писали вище про лайно на вентиляторі. Невідомо тільки від чого так поплавило? Переграли у варкрафт (фото ж звідти)? Але дно точно пробили. Можливо Ви наступного року представите гідний номер наповнений 100% не чужорідною українською естетикою? Чому не Аксельрод і тп, тому, що так проголосували, Ви що не дивилися результати голосування і реакцію публіки? А з закликами про «вйо» та відписки ви показуєте неповагу до тих, хто вас поважав та слухав. Дно. Відправити б це в рагу.лі.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Нацотбора 2020 прокомментировал скандал с группой TVORCHI.

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