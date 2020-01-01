Кто станет победителем "Евровидения 2020" и какое место займет Украина. Смотри свежий прогноз букмекеров.

"Евровидение 2020": Как изменился прогноз букмекеров после финала Нацотбора eurovision.tv

В воскресенье, 22 февраля, состоялся финал национального отбора Украины на “Евровидение 2020“, во время которого назвали представителя нашей страны на песенном конкурсе в Роттердаме. Победителем Нацотбора стала группа Go_A с песней “Solovey“.

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В Сети уже обновили рейтинг стран-участниц “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров. В понедельник, 24 февраля, Украина поднялась в ТОП-20 и сейчас занимает 18 место. Отметим, что еще в субботу, после финала Нацотбора, наша страна была на 22-й позиции.

Лидером рейтинга на данный момент является Литва и ее представитель - группа THE ROOP.

На второе место опустился участник из Италии Diodato. Артист долгое время возглавлял рейтинг.

На третьей строчке оказалась представительница Румынии Roxen. Отметим, что страна еще не представила конкурсной песни.

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В ТОП-10 “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров также вошли Швеция, Россия, Болгария, Мальта, Норвегия, Австралия, Германия.

Евровидение 2020: прогноз букмекеров eurovisionworld.com

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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