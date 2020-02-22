Музыкальный продюсер Нацотбора 2020 прокомментировал скандал с группой TVORCHI

Солист группы TVORCHI заявил, что он не слышал музыку в наушнике.

В субботу, 22 февраля, состоялся финал национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Мероприятие не обошлось без скандалов.

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Так, победители второго полуфинала, музыканты группы TVORCHI рассказали, что им помешало хорошо выступит в финале. На бекстейдже солист коллектива Джеффри Кенни заявил, что ему не включили музыку в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос.

Кроме того, артист обвинил технический персонал в непрофессионализме и сказал, что больше никогда не вернется на сцену Нацотбора.

“Они получили, что хотели. Ужасный непрофессионализм и позор. Я разочаровался. Я никогда не вернусь сюда“, - заявил артист.

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Музыкальный продюсер Нацотбора 2020 Руслан Квинта решил прокомментировать заявление Джеффри Кенни. На своей странице в Инстаграм Квинта написал, что если бы вокалисту группы TVORCHI не было слышно в наушнике музыки, он еще с начала песни не смог бы попасть в ритм. Однако певец пел в ритм и синхронно с бэк-вокалом.

“Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Всі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його “інейрах“, чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста. У всіх учасників відбору звук в “інейрах“ був! У соліста гурту TVORCHI – також! Якщо у вокаліста немає фонограми в “інейрі“, він із самого початку пісні не потрапить в ритм, почне орієнтуватись на “обратку“ (звук, який повертається із зали на сцену) – а це запізнення на 300 мл секунд по темпоритму ,що дуже помітно навіть непрофесіоналу. Як всі бачили, Джефрі із самого початку пісні і до кінця виступу ритмічно був у музиці і співав синхронно з бек вокалом Що означає, що звук в навушнику був“, - объяснил продюсер.

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Также Руслан рассказал, что у Кенни были проблемы с вокалом еще во время отборочного тура Нацотбора. Однако он надеялся, что группе удастся улучшить вокальные данные за три месяца.

“Як музичний продюсер, я не міг не взяти такий сильний трек в Національний відбір. Але питання по вокалу виникли ще під час кастингу. У жовтні ми були впевнені, що за три місяці можна навчитися співати свою конкурсну пісню. На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук в моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джефрі ще нестабільний. І те, що він випав з тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду. Отже, хлопцям є над чим працювати. У будь-якому випадку, я радий, що TVORCHI не просто взяли участь у Нацвідборі, а вийшли в фінал. Вони зайняли гідне місце, заявили про себе величезної аудиторії. Буду радий бачити їх у наступному році.“

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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