Снова холостяк: 79-летнего Аль Пачино бросила возлюбленная

Израильская актриса Мейтал Дохан заявила о расставании с Аль Пачино.

Обладатель “Оскара“, американский актер и режиссер Аль Пачино и его возлюбленная, израильская актриса Мейтал Дохан разошлись после двух лет отношений. Об этом сообщила Дохан в интервью израильскому журналу La'lsha.

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По словам 40-летней артистки, причиной расставания с 79-летним Пачино стала большая разница в возрасте. Мейтал отметила, что именно она была инициатором разрыва.

“Тяжело быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек. Большая разница в возрасте - это трудно. Так что несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился достаточно быстро“, - поделилась Дохан.

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Кроме того, израильская кинозвезда заявила, что Аль Пачино не дарил подарки. Голливудский актер покупал ей только цветы. Также Мейтал рассказала, что она и ее бывший возлюбленный решили сохранить дружеские отношения.

“Как я могу вежливо сказать, что он не любил тратить на меня деньги? Он только иногда дарил мне цветы“, - призналась Дохан.

Аль Пачино и Мейтал Дохан Getty Images

Ранее сообщалось, что Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии BAFTA 2020.

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