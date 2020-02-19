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MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020

Комментариев: 1
Украинский артист MONATIK вместе с женой Ириной посетил церемонию вручения британской премии BRIT Awards 2020.
MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020
MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020
instagram.com/monatik_official

Во вторник, 18 февраля, на лондонской арене O2 состоялась церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards 2020. Мероприятие не обошлось без украинского артиста.

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Так, на красной дорожке вместе с известными звездами мирового шоубиза появился MONATIK (Дмитрий Монатик). Он стал единственным приглашенным исполнителем из Украины. Компанию певцу на церемонии составила его жена и менеджер Ирина.

Для выхода в свет MONATIK выбрал черный длинный пиджак, укороченные брюки и блейзер черного цвета.Свой образ он дополнил огромной серой шляпой и массивными кроссовками. А супруга артиста была замечена в темном брючном костюме.

Фотографиями и видео с церемонии BRIT Awards 2020 Ирина и Дмитрий поделились на своих страницах в Инстаграм.

MONATIK на BRIT Awards 2020
MONATIK на BRIT Awards 2020
скриншот

MONATIK на BRIT Awards 2020
MONATIK на BRIT Awards 2020
Скриншот

MONATIK на BRIT Awards 2020
MONATIK на BRIT Awards 2020
Скриншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating 💪🏾💪🏼💪🏽🔥🔥🔥. Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!! #MONATIKcorporation очень рады сотрудничеству с @mastercardukraine ! #MadeWithLoveAndRhythm

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Посмотреть список всех победителей BRIT Awards 2020 можно здесь.

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Теги: MONATIK, BRIT Awards 2020, ирина демичева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.02.2020, 11:52
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