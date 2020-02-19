MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020
Во вторник, 18 февраля, на лондонской арене O2 состоялась церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards 2020. Мероприятие не обошлось без украинского артиста.
Читай также: “Голос країни-10“: Смотреть пятый выпуск онлайн
Так, на красной дорожке вместе с известными звездами мирового шоубиза появился MONATIK (Дмитрий Монатик). Он стал единственным приглашенным исполнителем из Украины. Компанию певцу на церемонии составила его жена и менеджер Ирина.
Для выхода в свет MONATIK выбрал черный длинный пиджак, укороченные брюки и блейзер черного цвета.Свой образ он дополнил огромной серой шляпой и массивными кроссовками. А супруга артиста была замечена в темном брючном костюме.
Фотографиями и видео с церемонии BRIT Awards 2020 Ирина и Дмитрий поделились на своих страницах в Инстаграм.
Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating 💪🏾💪🏼💪🏽🔥🔥🔥. Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!! #MONATIKcorporation очень рады сотрудничеству с @mastercardukraine ! #MadeWithLoveAndRhythm
Посмотреть список всех победителей BRIT Awards 2020 можно здесь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил