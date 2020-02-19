MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020

Украинский артист MONATIK вместе с женой Ириной посетил церемонию вручения британской премии BRIT Awards 2020.

Во вторник, 18 февраля, на лондонской арене O2 состоялась церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards 2020. Мероприятие не обошлось без украинского артиста.

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Так, на красной дорожке вместе с известными звездами мирового шоубиза появился MONATIK (Дмитрий Монатик). Он стал единственным приглашенным исполнителем из Украины. Компанию певцу на церемонии составила его жена и менеджер Ирина.

Для выхода в свет MONATIK выбрал черный длинный пиджак, укороченные брюки и блейзер черного цвета.Свой образ он дополнил огромной серой шляпой и массивными кроссовками. А супруга артиста была замечена в темном брючном костюме.

Фотографиями и видео с церемонии BRIT Awards 2020 Ирина и Дмитрий поделились на своих страницах в Инстаграм.

MONATIK на BRIT Awards 2020 скриншот

MONATIK на BRIT Awards 2020 Скриншот

MONATIK на BRIT Awards 2020 Скриншот

Посмотреть список всех победителей BRIT Awards 2020 можно здесь.

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