Нацотбор на "Евровидение 2020": Джамала прокомментировала выступление TVORCHI

Победительница "Евровидения 2016" назвала своего фаворита во втором полуфинале Нацотбора.

Украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ и бывшая судья Нацотбора Джамала прокомментировала выступления участников второго полуфинала.

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Так, в эфире радио Xит FM артистка рассказала, что полностью согласна с результатами зрительского и судейского голосования. Джамала отметила, что ей понравилась группа TVORCHI. Однако, певица заявила, что коллективу есть над чем работать.

По словам триумфаторки “Евровидения 2016“, TVORCHI не могут раскрыться на сцене из-за отсутствия опыта.

“Я кайфую. У них есть такая свежесть. Когда они запели, я выдохнула полной грудью... Да, не хватает уверенности. Но если они за эту неделю сделают невероятное... Мне не хватает эпатажа в виде, в движениях. Хочется, чтобы исполнитель был как лев на сцене. Он должен сам загореться“, - поделилась исполнительница.

Кроме того, Джамала завила, что участникам группы TVORCHI нужно поработать над вокалом.

“Я вижу, что у них есть комплексы. У них есть харизма, которая притягивает, у них есть песня. И нужен вокал, который сейчас немножко слабее“, - рассказала певица.

Посмотреть список всех финалистов Нацотбора на “Евровидение 2020 можно здесь.

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