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Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность

Комментариев: 4
Победительница "Евровидения-2016" на днях призналась, что ждет ребенка.
Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность
Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность
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Джамала ждет второго ребенка. Об этом певица рассказала недавно в своем Инстаграм. Артистка также призналась, как ее муж отреагировал на то, что снова станет отцом.

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По словам Джамалы, ее муж Бекир Сулейманов сначала хотел убедиться у врачей, что его жена беременна. Она не готовила для супруга сюрприз, а просто показала тест с двумя полосками. Об этом певица рассказала телеведущей Соломии Витвицкой для ее телеграм-канала “Особенное с Соломией“.

Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: “Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться, – поделилась певица реакцией любимого.

Супруги не рассекречивает пол ребенка и когда он появится на свет, однако над именем малыша родители уже размышляют.

Ранее Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек.

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Теги: Джамала, певица, беременность
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.02.2020, 11:48
Оценка:  +2
гость
Шоб ти не розродилася, тварюка басурманська! Це тобi за весiлля й танцi 26 квітня!
гость  (аноним)  14.02.2020, 11:46
Оценка:  +2
гость
Голос у неё как из глубокой задницы воздух выходит
гость  (аноним)  14.02.2020, 11:46
Оценка:  +3
гость
Он был в шоке во второй раз,когда узнал что и второй не от него))))
гость  (аноним)  14.02.2020, 11:45
Оценка:  +2
гость
Татарва ибаная! Шоб ты не разродилась, падлюка!
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