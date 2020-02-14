Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность

Победительница "Евровидения-2016" на днях призналась, что ждет ребенка.

Джамала ждет второго ребенка. Об этом певица рассказала недавно в своем Инстаграм. Артистка также призналась, как ее муж отреагировал на то, что снова станет отцом.

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По словам Джамалы, ее муж Бекир Сулейманов сначала хотел убедиться у врачей, что его жена беременна. Она не готовила для супруга сюрприз, а просто показала тест с двумя полосками. Об этом певица рассказала телеведущей Соломии Витвицкой для ее телеграм-канала “Особенное с Соломией“.

Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: “Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться, – поделилась певица реакцией любимого.

Супруги не рассекречивает пол ребенка и когда он появится на свет, однако над именем малыша родители уже размышляют.

Ранее Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек.

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