Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Внучка Ротару снялась в пикантном наряде

Комментариев: 0
Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла.
Соня Евдокименко
Соня Евдокименко
Instagram

Читай также: Украинский клипмейкер снял "греховное" видео с Киркоровым и Варнавой

18-летняя внучка софии Ротару - Соня Евдокименко, которая взяла себе псевдоним Sonya Kay, анонсировала премьеру нового сингла. А сделала она это опубликовав пикантные фото в Инстаграм.

Новый сигл выйдет совсем скоро, - написала Соня Евдокименко.

На кадрах девушка запечатлена в пиджаке, надетом поверх откровенного топа, который еле прикрывает грудь певицы.

Фолловеры остались восхищены внешностью девушки:

  • “Вау, замечательное фото, вы выглядите шикарно“
  • “Какая крутая фотография“
  • “Очень ждем сингл“.

Напомним, что ранее Sonya Kay посвятила новый трек своему жениху.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Соня Евдокименко, внучка, София Ротару
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь