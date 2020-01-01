Внучка Ротару снялась в пикантном наряде
Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла.
Читай также: Украинский клипмейкер снял "греховное" видео с Киркоровым и Варнавой
18-летняя внучка софии Ротару - Соня Евдокименко, которая взяла себе псевдоним Sonya Kay, анонсировала премьеру нового сингла. А сделала она это опубликовав пикантные фото в Инстаграм.
Новый сигл выйдет совсем скоро, - написала Соня Евдокименко.
На кадрах девушка запечатлена в пиджаке, надетом поверх откровенного топа, который еле прикрывает грудь певицы.
Фолловеры остались восхищены внешностью девушки:
- “Вау, замечательное фото, вы выглядите шикарно“
- “Какая крутая фотография“
- “Очень ждем сингл“.
Напомним, что ранее Sonya Kay посвятила новый трек своему жениху.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил