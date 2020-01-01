Внучка Ротару снялась в пикантном наряде

Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла.

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18-летняя внучка софии Ротару - Соня Евдокименко, которая взяла себе псевдоним Sonya Kay, анонсировала премьеру нового сингла. А сделала она это опубликовав пикантные фото в Инстаграм.

Новый сигл выйдет совсем скоро, - написала Соня Евдокименко.

На кадрах девушка запечатлена в пиджаке, надетом поверх откровенного топа, который еле прикрывает грудь певицы.

Фолловеры остались восхищены внешностью девушки:

“Вау, замечательное фото, вы выглядите шикарно“

“Какая крутая фотография“

“Очень ждем сингл“.

Напомним, что ранее Sonya Kay посвятила новый трек своему жениху.

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