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Нацотбор на "Евровидение 2020": как выступила Katya Chilly

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В сети выступление артистки приняли по-разному.
Katya Chilly
Katya Chilly
Instagram.com/eurovision.ua

8 февраля состоялся первый Национальный отбор на международный песенный конкурс “Евровидение 2020“. По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Катя Chilly, которая шокировала своим номером, не прошла далее.

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Выступление Кати отличалось среди других своим номером. На сцене исполнительница появилась босиком, в вышитой рубашке и длинной юбке. Сначала на сцене была полная тишина, а потом Katya Chilly пронзительным голосом просто ввела в транс присутствующих. 

Члены жюри отметили, что не знают, как воспримет такую песню Европа. 

Давайте будем честными. Если говорить о стандартах “Евровидения“ – здесь нет песни в стандарте. Это будет контрастировать. Здесь есть мантра-магия, здесь нет песни. Я попал под эту магию, - сказал Виталий Дроздов.

Ранее мы писали, как Jerry Heil выступила на Нацотборе на “Евровидение“.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Katya Chilly
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