Jerry Heil выступила на Нацотборе на Евровидение: видео

Артистка представила композицию Vegan.

В субботу, 8 февраля, в Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020. Под вторым номером минувшим вечером выступила певица Jerry Heil с песней Vegan. Яркий перфоманс удивил зрителей и судей.

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Jerry появилась на сцене в ярко-желтой шубе из огромного холодильника, а ее выступление сопровождал балет в костюмах разных овощей и зверей.

Судьям выступление Jerry Heil пришлось по вкусу, однако Андрей Данилко отметил, что ему не хватало драйва.

Это хорошее выступление для телевизионного шоу. Вы мне нравитесь. Здесь где-то настроение Кэти Перри. Здесь же надо чем-то удивлять. Как не смешаться в количестве тех артистов, которые представлены на конкурсе. Спели вы хорошо. Хочется какого-то драйва, - отметил член жюри.

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