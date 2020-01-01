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Jerry Heil выступила на Нацотборе на Евровидение: видео

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Артистка представила композицию Vegan.
Jerry Heil
Jerry Heil
Instagram

В субботу, 8 февраля, в Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020. Под вторым номером минувшим вечером выступила певица Jerry Heil с песней Vegan. Яркий перфоманс удивил зрителей и судей.

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Jerry появилась на сцене в ярко-желтой шубе из огромного холодильника, а ее выступление сопровождал балет в костюмах разных овощей и зверей. 

Судьям выступление Jerry Heil пришлось по вкусу, однако Андрей Данилко отметил, что ему не хватало драйва.

Это хорошее выступление для телевизионного шоу. Вы мне нравитесь. Здесь где-то настроение Кэти Перри. Здесь же надо чем-то удивлять. Как не смешаться в количестве тех артистов, которые представлены на конкурсе. Спели вы хорошо. Хочется какого-то драйва, - отметил член жюри. 

Ранее YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине.

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Теги: Jerry Heil, Нацотбор Евровидение 2020
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