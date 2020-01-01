В новом клипе муж Нади Дорофеевой заявил, что мужчины имеют право на слезы.

DANTES выпустил второй сольный трек "Более или Менее" - видео instagram.com/vladimirdantes

Украинский исполнитель, ведущий, блогер и бывший участник группы “ДиО. Фильмы“ Владимир Дантес (DANTES) выпустил второй сольный трек под названием “Более или Менее“.

Читай также: “Его лицо, когда он узнал“: Дорофеева и Дантес заинтриговали новыми фото

Премьера нового хита и клипа на него состоялась в среду, 5 февраля, на официальном ютуб-канале артиста. Режиссером видео выступил Леонид Колосовский. Над музыкой и текстом песни Дантес работал совместно с участницей Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil. В клипе, снятом одним дублем, певец встал на защиту права мужчин на слезы.

“В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов ”, – комментирует новый сингл DANTES.

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.