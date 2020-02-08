Нацотбор на "Евровидение 2020": Результаты первого полуфинала
В субботу, 8 февраля, телеканалы СТБ и UA: Перший показали первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .
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Ведущим прямых эфиров Нацотбора в четвертый раз стал Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступил Владимир Бирюков.
Оценивали выступления конкурсантов в этом году певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.
Также сегодня на сцене Нацотбора победитель 2018 года MELOVIN представил новую композицию.
В первом полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:
- 1. [О]
- 2. Jerry Heil
- 3. Katya Chilly
- 4. KRUTЬ
- 5. Go-A
- 6. CLOUDLESS
- 7. GIO
- 8. Assol
По результатам судейского и зрительского голосования определились имена первых финалистов Нацотбора. 22 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:
- KRUTЬ
- Go-A
- Jerry Heil
Результаты первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:
Смотрите полный выпуск первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“:
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.
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