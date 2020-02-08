Нацотбор на "Евровидение 2020": Результаты первого полуфинала

В субботу, 8 февраля, состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2020". В нем приняли участие 8 конкурсантов.

Нацотбор на Евровидение 2020: Где и когда смотреть первый полуфинал instagram.com/stbua

В субботу, 8 февраля, телеканалы СТБ и UA: Перший показали первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора в четвертый раз стал Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступил Владимир Бирюков.

Оценивали выступления конкурсантов в этом году певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

Также сегодня на сцене Нацотбора победитель 2018 года MELOVIN представил новую композицию.

В первом полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Нацотбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн первый полуфинал instagram.com/stbua

По результатам судейского и зрительского голосования определились имена первых финалистов Нацотбора. 22 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

KRUTЬ

instagram.com/eurovision.ua

Go-A

instagram.com/eurovision.ua

Jerry Heil

instagram.com/eurovision.ua

Результаты первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Скриншот с видео

Смотрите полный выпуск первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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