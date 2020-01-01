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YUNA 2020: Список всех номинантов на музыкальную премию

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Узнай, какие украинские артисты претендуют на премию YUNA 2020.
YUNA 2020: Список всех номинантов на музыкальную премию
YUNA 2020: Список всех номинантов на музыкальную премию
instagram.com/yunaawards

В понедельник, 16 декабря, в отеле Hilton Kyiv организаторы украинской музыкальной премии YUNA 2020 объявили имена всех претендентов на награду. Об этом сообщается на официальной сайте премии.

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В 2020 году статуэтки будут вручат в 16 категориях, почти в каждой по 5 номинантов. Только в номинациях “Лучший видеоклип“ и “Лучший эстрадный хит“ по 6 претендентов. Кроме того, на церемонии награждения YUNA 2020 впервые объявят победителей в двух новых номинациях - Лучшая песня к фильму“ и “Другой формат“.

Рекордсменами по количеству номинаций стали alyona alyona (6 номинаций), MONATIK, Антитіла (по 5 номинаций), Макс Барських, NK и Бумбокс (по 4 номинации). Церемония вручения украинской музыкальной премии YUNA 2020 состоится 24 марта во дворце “Украина“.

Музыкальная премия YUNA 2020: Список всех номинантов

Лучшая песня:

  •  Время и Стекло - “Дим“
  •  The HARDKISS - “Жива“
  •  БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Зорі палали“
  •  NK - “Обіцяю“
  •  Jerry Heil - “Охрана, отмєна“

Лучшая исполнительница:

  •  Alina Pash
  •  alyona alyona
  •  Jerry Heil
  •  MARUV
  •  NK

Лучший электронный хит:

  •  MOZGI - “Digitalization“
  •  MARUV - “Siren Song“
  •  ONUKA - “ZENIT“
  •  ONUKA - “Хащі“
  •  DILEMMA - “Шаленій“

Лучшая поп-группа:

  •  DILEMMA
  •  KADNAY
  •  KAZKA
  •  MOZGI
  •  YUKO
  •  Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

  •  Павел Зибров - “Вусибренд“
  •  ДОРОШ - “Де ти є“
  •  Ольга Полякова - “Любовница“
  •  Олег Винник - “Роксолана“
  •  Олег Винник - “НаталяНаталі“
  •  Ирина Федишин - “Хочу на Мальдіви“

Лучший видеоклип:

  •  NK - “Elefante“
  •  Антитела - “HELLO“
  •  MONATIK - “LOVE IT Ритм“
  •  Бумбокс - “ДШ“
  •  The HARDKISS - “Жива“
  •  The HARDKISS - “Коханці“

Лучший дуэт:

  •  TAYANNA & LAUD - “Без тебе“
  •  Бумбокс & Тина Кароль - “Безодня“
  •  The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly - “Голос води“
  •  Jamala & Jah Khalib - “Кохаю“
  •  alyona alyona & Alina Pash - “Падло“

Лучшая песня для фильма:

  •  Антитіла - “Lego“ (“Я, ти, він, вона“)
  •  БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Колискова“ (“Заборонений“)
  •  Океан Ельзи - “Перевал“ (“Захар Беркут“)
  •  DakhaBrakha - “Пливе човен“ (“Вулкан“)
  •  Кристина Соловий - “Холодно“ (“Крути 1918“)

Открытие года:

  •  alyona alyona
  •  Jerry Heil
  •  KHAYAT
  •  YOURA
  •  КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

  •  ALEKSEEV
  •  Макс Барских
  •  MELOVIN
  •  MONATIK
  •  Артем Пивоваров
  •  Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

  •  NK - “Elefante“
  •  MONATIK - “LOVE IT Ритм“
  •  MARUV - “Siren Song“
  •  Бумбокс - “ДШ“
  •  Макс Барских - “Неземная“

Лучший хип-хоп хит:

  •  MOZGI - “999“
  •  YOURA - “Praktika“
  •  alyona alyona & Alina Pash - “Падло“
  •  MamaRika - “Проліски“
  •  alyona alyona - “Пушка“

Другой формат:

  •  Dakh Daughters
  •  MOTANKA
  •  SINOPTIK
  •  Вагоновожатые
  •  ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

  •  Макс Барских - “7“
  •  MONATIK - “LOVE IT Ритм“
  •  Антитела - “HELLO“
  •  Время и Стекло - “VISLOVO“
  •  Оля Полякова - “Королева ночи. На бис“

Лучший альбом:

  •  Макс Барских - “7“
  •  Антитела - “HELLO“
  •  MONATIK - “LOVE IT Ритм“
  •  БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Мільярди“
  •  alyona alyona - “Пушка“

Лучшая рок-группа:

  •  O. Torvald
  •  Ріапобой
  •  Антитіла
  •  БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  •  Бумбокс

Смотри также список всех победителей восьмой церемонии награждения музыкальной премии YUNA 2019

 

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Теги: YUNA 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net
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