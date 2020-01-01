YUNA 2020: Список всех номинантов на музыкальную премию
В понедельник, 16 декабря, в отеле Hilton Kyiv организаторы украинской музыкальной премии YUNA 2020 объявили имена всех претендентов на награду. Об этом сообщается на официальной сайте премии.
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В 2020 году статуэтки будут вручат в 16 категориях, почти в каждой по 5 номинантов. Только в номинациях “Лучший видеоклип“ и “Лучший эстрадный хит“ по 6 претендентов. Кроме того, на церемонии награждения YUNA 2020 впервые объявят победителей в двух новых номинациях - Лучшая песня к фильму“ и “Другой формат“.
Рекордсменами по количеству номинаций стали alyona alyona (6 номинаций), MONATIK, Антитіла (по 5 номинаций), Макс Барських, NK и Бумбокс (по 4 номинации). Церемония вручения украинской музыкальной премии YUNA 2020 состоится 24 марта во дворце “Украина“.
Музыкальная премия YUNA 2020: Список всех номинантов
Лучшая песня:
- Время и Стекло - “Дим“
- The HARDKISS - “Жива“
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Зорі палали“
- NK - “Обіцяю“
- Jerry Heil - “Охрана, отмєна“
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Лучший электронный хит:
- MOZGI - “Digitalization“
- MARUV - “Siren Song“
- ONUKA - “ZENIT“
- ONUKA - “Хащі“
- DILEMMA - “Шаленій“
Лучшая поп-группа:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
Лучший эстрадный хит:
- Павел Зибров - “Вусибренд“
- ДОРОШ - “Де ти є“
- Ольга Полякова - “Любовница“
- Олег Винник - “Роксолана“
- Олег Винник - “НаталяНаталі“
- Ирина Федишин - “Хочу на Мальдіви“
Лучший видеоклип:
- NK - “Elefante“
- Антитела - “HELLO“
- MONATIK - “LOVE IT Ритм“
- Бумбокс - “ДШ“
- The HARDKISS - “Жива“
- The HARDKISS - “Коханці“
Лучший дуэт:
- TAYANNA & LAUD - “Без тебе“
- Бумбокс & Тина Кароль - “Безодня“
- The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly - “Голос води“
- Jamala & Jah Khalib - “Кохаю“
- alyona alyona & Alina Pash - “Падло“
Лучшая песня для фильма:
- Антитіла - “Lego“ (“Я, ти, він, вона“)
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Колискова“ (“Заборонений“)
- Океан Ельзи - “Перевал“ (“Захар Беркут“)
- DakhaBrakha - “Пливе човен“ (“Вулкан“)
- Кристина Соловий - “Холодно“ (“Крути 1918“)
Открытие года:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
Лучший исполнитель:
- ALEKSEEV
- Макс Барских
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая песня на другом языке:
- NK - “Elefante“
- MONATIK - “LOVE IT Ритм“
- MARUV - “Siren Song“
- Бумбокс - “ДШ“
- Макс Барских - “Неземная“
Лучший хип-хоп хит:
- MOZGI - “999“
- YOURA - “Praktika“
- alyona alyona & Alina Pash - “Падло“
- MamaRika - “Проліски“
- alyona alyona - “Пушка“
Другой формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
Лучшее концертное шоу:
- Макс Барских - “7“
- MONATIK - “LOVE IT Ритм“
- Антитела - “HELLO“
- Время и Стекло - “VISLOVO“
- Оля Полякова - “Королева ночи. На бис“
Лучший альбом:
- Макс Барских - “7“
- Антитела - “HELLO“
- MONATIK - “LOVE IT Ритм“
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Мільярди“
- alyona alyona - “Пушка“
Лучшая рок-группа:
- O. Torvald
- Ріапобой
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
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