YUNA 2020: Список всех номинантов на музыкальную премию

Узнай, какие украинские артисты претендуют на премию YUNA 2020.

В понедельник, 16 декабря, в отеле Hilton Kyiv организаторы украинской музыкальной премии YUNA 2020 объявили имена всех претендентов на награду. Об этом сообщается на официальной сайте премии.

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В 2020 году статуэтки будут вручат в 16 категориях, почти в каждой по 5 номинантов. Только в номинациях “Лучший видеоклип“ и “Лучший эстрадный хит“ по 6 претендентов. Кроме того, на церемонии награждения YUNA 2020 впервые объявят победителей в двух новых номинациях - Лучшая песня к фильму“ и “Другой формат“.

Рекордсменами по количеству номинаций стали alyona alyona (6 номинаций), MONATIK, Антитіла (по 5 номинаций), Макс Барських, NK и Бумбокс (по 4 номинации). Церемония вручения украинской музыкальной премии YUNA 2020 состоится 24 марта во дворце “Украина“.

Музыкальная премия YUNA 2020: Список всех номинантов

Лучшая песня:

Время и Стекло - “Дим“

The HARDKISS - “Жива“

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Зорі палали“

NK - “Обіцяю“

Jerry Heil - “Охрана, отмєна“

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучший электронный хит:

MOZGI - “Digitalization“

MARUV - “Siren Song“

ONUKA - “ZENIT“

ONUKA - “Хащі“

DILEMMA - “Шаленій“

Лучшая поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

Павел Зибров - “Вусибренд“

ДОРОШ - “Де ти є“

Ольга Полякова - “Любовница“

Олег Винник - “Роксолана“

Олег Винник - “НаталяНаталі“

Ирина Федишин - “Хочу на Мальдіви“

Лучший видеоклип:

NK - “Elefante“

Антитела - “HELLO“

MONATIK - “LOVE IT Ритм“

Бумбокс - “ДШ“

The HARDKISS - “Жива“

The HARDKISS - “Коханці“

Лучший дуэт:

TAYANNA & LAUD - “Без тебе“

Бумбокс & Тина Кароль - “Безодня“

The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly - “Голос води“

Jamala & Jah Khalib - “Кохаю“

alyona alyona & Alina Pash - “Падло“

Лучшая песня для фильма:

Антитіла - “Lego“ (“Я, ти, він, вона“)

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Колискова“ (“Заборонений“)

Океан Ельзи - “Перевал“ (“Захар Беркут“)

DakhaBrakha - “Пливе човен“ (“Вулкан“)

Кристина Соловий - “Холодно“ (“Крути 1918“)

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

ALEKSEEV

Макс Барских

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

NK - “Elefante“

MONATIK - “LOVE IT Ритм“

MARUV - “Siren Song“

Бумбокс - “ДШ“

Макс Барских - “Неземная“

Лучший хип-хоп хит:

MOZGI - “999“

YOURA - “Praktika“

alyona alyona & Alina Pash - “Падло“

MamaRika - “Проліски“

alyona alyona - “Пушка“

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

Макс Барских - “7“

MONATIK - “LOVE IT Ритм“

Антитела - “HELLO“

Время и Стекло - “VISLOVO“

Оля Полякова - “Королева ночи. На бис“

Лучший альбом:

Макс Барских - “7“

Антитела - “HELLO“

MONATIK - “LOVE IT Ритм“

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - “Мільярди“

alyona alyona - “Пушка“

Лучшая рок-группа:

O. Torvald

Ріапобой

Антитіла

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

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