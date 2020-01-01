Певица и ведущая Marietta представила новый клип “Як не крути”

В клипе певица предстает в четырех разных образах.

Marietta представила свежую видеоработу на трек “Як не крути”. После определенной паузы артистка начала новый этап своей истории: теперь ею занимается команда “M1 Agency”.

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Песня “Як не крути” - о любви, в которой принимаются все черты характера твоей половинки. В отношениях бывают разные проблемы, но какой бы девушка ни была, она все равно остается любимой для своего мужчины. Именно этот месседж был передан и в клипе.

- Мне кажется, что эта песня прекрасно подойдет для девушек: когда они собираются на свидание и определенным образом в себе сомневаются. Она задаст им позитивный тон, настроит на мысль “я лучшая”! - комментирует Marietta.

Пресс-служба

В клипе певица предстает в четырех разных образах: светлом и нежном, гламурном, спортивном и в образе “хулиганки”.

- Какое “я” мне ближе? Я в жизни более спортивная, динамичная, и мне больше всего понравился именно этот образ! И фиолетовый парик в нем был крутой, я бы так и ходила, посмотрим! - смеется певица.

Кроме Marietta, в кадре появился и балет Анны Алексеевой.

Ранее группа KAZKA сняла в Лас-Вегасе клип на трек “Літаки“.

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