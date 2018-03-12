Украинская певица готовится к экстремальному бракосочетанию

Молодая украинская певица Marietta Ways, которая известна по песням "Мамо", "Не відпускаю", "Прощавай", выходит замуж.

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В преддверии важного события артистка запустила "Блог невесты", в котором будет рассказывать о самых интересных этапах подготовки свадьбы. Помимо выбора подвенечного наряда, выбора ресторана Marietta на собственном примере покажет, как провести праздник на высоком уровне, но при этом сэкономить. Певица намекнула, что ее свадьба станет настоящим реалити-шоу и будет проходить в прямом эфире, за кадром не останутся даже самые мелкие подробности.

Marietta рассказывает:

Думаю, это будет одно из ярких событий года. Мы хотим создать нашу семью 8.08.2018 – в этом году ровно 8 лет наших отношений с моим молодым человеком.

По словам певицы, свое подвенечное платье она искала 4 месяца:

История с платьем закончилась только в декабре прошлого года – салоном, где я мерила свое первое свадебное платье. Тогда там было много нарядов, которые мне понравились, но я не ощущала, что это мое платье. А когда приехала туда снова, поняла, что это оно. Хотя представляла его совсем другим.

Для своей свадьбы Marietta выбрала стиль рустик. Исполнительница заинтриговала объяснением:

Это британско-классический фермерский стиль. Такие свадьбы проводят в ангарах на фермах. У нас свадьба пройдет в лесу.

Основную работу по подготовке праздника Marietta взяла на себя:

Я – активная невеста, все планирую сама. Но один человек не может все на себе нести. Мне помогает мой будущий супруг. Я не принимаю никаких решений без него. У нас нет конфликтов! Но мы обратились еще и к профессионалам, ивент-агентству, они здорово помогают с организацией. Все-таки невеста должна наслаждаться этим днем, а не думать о том, когда выносить тарелки.

Посмотреть видео можно здесь:

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