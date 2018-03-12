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Украинская певица готовится к экстремальному бракосочетанию

Комментариев: 5
Молодая украинская певица Marietta Ways, которая известна по песням "Мамо", "Не відпускаю", "Прощавай", выходит замуж.
Marietta Ways готовится экстремальной выйти замуж (видео)
Marietta Ways готовится экстремальной выйти замуж (видео)
пресс-служба

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В преддверии важного события артистка запустила "Блог невесты", в котором будет рассказывать о самых интересных этапах подготовки свадьбы. Помимо выбора подвенечного наряда, выбора ресторана Marietta на собственном примере покажет, как провести праздник на высоком уровне, но при этом сэкономить. Певица намекнула, что ее свадьба станет настоящим реалити-шоу и будет проходить в прямом эфире, за кадром не останутся даже самые мелкие подробности.

Marietta рассказывает:

Думаю, это будет одно из ярких событий года. Мы хотим создать нашу семью 8.08.2018 – в этом году ровно 8 лет наших отношений с моим молодым человеком.

По словам певицы, свое подвенечное платье она искала 4 месяца:

История с платьем закончилась только в декабре прошлого года – салоном, где я мерила свое первое свадебное платье. Тогда там было много нарядов, которые мне понравились, но я не ощущала, что это мое платье. А когда приехала туда снова, поняла, что это оно. Хотя представляла его совсем другим.

Для своей свадьбы Marietta выбрала стиль рустик. Исполнительница заинтриговала объяснением:

Это британско-классический фермерский стиль. Такие свадьбы проводят в ангарах на фермах. У нас свадьба пройдет в лесу.

Основную работу по подготовке праздника Marietta взяла на себя:

Я – активная невеста, все планирую сама. Но один человек не может все на себе нести. Мне помогает мой будущий супруг. Я не принимаю никаких решений без него. У нас нет конфликтов! Но мы обратились еще и к профессионалам, ивент-агентству, они здорово помогают с организацией. Все-таки невеста должна наслаждаться этим днем, а не думать о том, когда выносить тарелки.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что украинский дизайнер Анастасия Иванова вышла замуж. Все подробности, фото, а также видео показа новой коллекции Анастасии смотрите по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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Олег Табаков  (аноним)  12.03.2018, 20:23
Оценка:  0
Олег Табаков
Да, я сдох, но успел серануть гноем из остывающей жопы "русскому" в желудок через рот... Земелька мне пухом, а "русскому" мой вялый гнойный xyй в его педосраку! ХАХАХА!
pусский  (аноним)  12.03.2018, 18:38
Оценка:  0
pусский
А с хуёв я дебил, бля? Я тебя так в жопу отъебу, 18:04, что ты будешь орать о моём гениальном толстом хуе, лишь бы я его вытащил! Но ты будешь дристать при этом мне на лобок, поэтому я тебя просто завафлю, а потом обоссу, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  12.03.2018, 18:05
Оценка:  0
pусский
Россия рулит, бля!
гость  (аноним)  12.03.2018, 18:04
Оценка:  0
гость
Вот мне интересно - ЧТО ДЕЛАЮТ МОДЕРАТОРЫ , если такие коменты дебила с ником РУССКИЙ проходят ??? Или ИХ учат бросаться ТОЛЬКО НА ПРАВДУ??? Удивительная страна....
pусский  (аноним)  12.03.2018, 17:10
Оценка:  0
pусский
А у нас сдох Олег Табаков! Я как раз драчил, и от неожиданности из хуя вылетела здоровенная сперматозоидная сопля, которая повисла на морде незнакомого чушка! Гы-гы-гы, вот он орал! А как все ржали! Я даже встал и из голой жопы громко пёрнул в его сторону, а потом набил ебло!
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