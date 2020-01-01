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Группа KAZKA сняла в Лас-Вегасе клип на трек "Літаки" - видео

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Песня стала саундтреком к фильму "Свидание в Вегасе".
Группа KAZKA сняла в Лас-Вегасе клип на трек "Літаки" - видео
Группа KAZKA сняла в Лас-Вегасе клип на трек "Літаки" - видео
facebook.com/kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA презентовала новую видеоработу. Музыканты сняли в в Лас-Вегасе клип на композицию “Літаки“. Премьера ролика состоялась в четверг, 6 февраля, на официальном ютуб-канале коллектива.

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Трек “Літаки“ стал саундтреком к украинской комедии “Свидание в Вегасе“, поэтому в кипе также можно увидеть отрывки из фильма. Отметим, что картина выйдет в украинский кинопрокат 5 марта.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца.

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Теги: KAZKA, Свидание в Вегасе
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Источник: Ivоna bigmir)net

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